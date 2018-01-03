Гинер: «Мы сделаем чемпионат из 18 команд»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за увеличение количества клубов в РФПЛ:

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.

Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, „Бернли“ играл с „Манчестер Юнайтед“ (2:2), на последней минуте „Манчестер“ „отскочил“. Не было бы „Бернли“, что, играли бы одни „Манчестеры“ или „Барселона“ с „Реалом“?

Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд».

Напомним, что владелец «Спартака» Леонид Федун предложил сократить число клубов в высшем российском дивизионе до 14.