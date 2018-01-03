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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
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Гинер: «Мы сделаем чемпионат из 18 команд»

сегодня, 10:05

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за увеличение количества клубов в РФПЛ:

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.

Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, „Бернли“ играл с „Манчестер Юнайтед“ (2:2), на последней минуте „Манчестер“ „отскочил“. Не было бы „Бернли“, что, играли бы одни „Манчестеры“ или „Барселона“ с „Реалом“?

Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд».

Напомним, что владелец «Спартака» Леонид Федун предложил сократить число клубов в высшем российском дивизионе до 14.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Ваня лучший
сегодня в 19:49
Ваня лучший:
А кто мешает хрякоам, или быкам, или бомжам выигрывать у слабых.? Например Спартак в Хабаровск еле отскочил и это многих радует, или Анжи показали Газпрому, что не деньги в футбол играют. Что в этом плохого.? Если считать сильными первую пятерку, то ЦСКА взял в этих играх 8 очков.А Спартак 9. Намного больше? Так что не надо лишать футбола Тулу, Пермь, Махачкалу, Самару, и другие не столичные города. Там других развлечений нет.
Надо делить на зоны,всех москвичей в одну и пусть выявляют сильнейшего,к ним можно добавить и Питер.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:42
Да,с каждым разом убеждаюсь,что наш футбол,это типа маленького государства,свой президент,свой парламент и все остальное.Пока такие фигуры в футболе как Гинер,Миллер,Федун, остальным ловить нечего,выводят клубы в ЛЧ,в ЛЕ,делают бабки и никогда этот бизнес не отпустят.А эти наезды на судей,то они будут,но Гинер не понимает,что кроме него есть и Федун и Миллер,что устраивает Гинера может не устраивать остальных.После ЧМ футбол вообще зачахнет,это однозначно,он у нас прогнил сверху.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 18:31
Всё верно - 18 клубов - это начало. Должно дойти до 20-ти.
В первой лиге играют 20 команд. В чём проблема-то? Ну, играли бы сейчас условные Енисей, Оренбург, Тамбов и КС в вышке, кто от этого пострадал бы?
Вопрос то ведь в запросах самой РФПЛ. Если клуб должен платить миллионы членских взносов, что бы играть в РФПЛ, то куда это годится?
Вот смотрю регламент на 2008 год - Клуб должен заплатить членских взносов 9 млн руб. Плюс для соперника - автобус люкс, гостиницу и т.п.
И это в 2008 году, не сомневаюсь, что сейчас взносы выросли.
А потом удивляемся, как так, Томь вылетела.
Почему из ФНЛ не хотят в РФПЛ? Из-за вот этих взносов.
А ещё нужно сделать, что бы Кубок, клубы из РФПЛ, начинали с 1/64, тогда и для молодёжи найдётся время в старте.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Аденн
сегодня в 17:45
Аденн:
всё верно, конина могет только за счёт слабых команд что выиграть, а командам из лидеров конина уступает. Так, что всё логично, что конина хочет по больше слабых команд.
А кто мешает хрякоам, или быкам, или бомжам выигрывать у слабых.? Например Спартак в Хабаровск еле отскочил и это многих радует, или Анжи показали Газпрому, что не деньги в футбол играют. Что в этом плохого.? Если считать сильными первую пятерку, то ЦСКА взял в этих играх 8 очков.А Спартак 9. Намного больше? Так что не надо лишать футбола Тулу, Пермь, Махачкалу, Самару, и другие не столичные города. Там других развлечений нет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
сегодня в 17:40
Т34:
Уложите же уже Гинера спать! Сегодня 3 января, а он все еще никак не утихомирится. Пусть проспится, а то потом самому стыдно будет после того, что он наговорил за праздничным столом.
Я думаю, что Федун побольше глупостей наговорил, но это ничего. У богатых свои причуды. Можно не любить Спартак и Федуна, Гинера и ЦСКА, Галицкого и быков, но нельзя не признать, что без этих людей у нас не было бы вообще реального ЧР.
Аденн
Аденн
сегодня в 17:18
всё верно, конина могет только за счёт слабых команд что выиграть, а командам из лидеров конина уступает. Так, что всё логично, что конина хочет по больше слабых команд.
cska.78
cska.78 ответил time out
сегодня в 16:59
time out:
Не удивительно, что кони хотят 18 команд, при 14 командах они уже потеряют 24 очка.
Кони хотят только 18 команд? Это свиньи только хотят сократить число команд!
time out
time out ответил cska.78
сегодня в 16:57
cska.78:
Правильно, рыло пусть идет подальше с 14 командами!
Не удивительно, что кони хотят 18 команд, при 14 командах они уже потеряют 24 очка.
бурбон
бурбон
сегодня в 15:52
А че-парочка скахабаровсков будет в тему!
Бутсы
Бутсы
сегодня в 14:48
Шёл 2018 год. Байкал Иркутск, болельщик десятого московского колеса продолжал бомбить.
drug01
drug01
сегодня в 14:12
Гинер против Федуна.....на футбольном поле! Силы не равны, но победит Гинер!!!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 14:06
Ну если спартаковские хотят, то пусть устраивают свой чемпионат, где будет мало команд
(наверное одни Спартаки). Вижу по комментам то сами болельщики не против, лимит себе отмените, и расизма среди игроков не будет некого будет обзывать! А то им наш чемпионат не нравиться, понимаешь!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:30
"Барселона“ с „Реалом" и "Бернли" (вообще не понятно,кто такие?),в одной куче-это сильно!
Kerri
Kerri
сегодня в 13:29
16 то не всегда по деньгам тянут, куда 18,
Воин666
Воин666
сегодня в 13:15
Полностью поддерживаю в этом вопросе Гинера.
Суеверный
Суеверный ответил самуил кац 1
сегодня в 13:06
самуил кац 1:
После ЧМ продадут эти стадионы под вещевые рынки. Глядишь - год-другой протянут, как- нибудь, а там куда вывезет .
Это навряд ли. Я вот уже видел Лужу, которая была "вещевым рынком". Сам там ничего не купил, а вот приятель - костюм (не спортивный). Черт знает куда забрались, чтобы он примерил. Эти времена нескоро вернутся, но могут, так как маразм возвращается.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 12:49
Для нашего чемпа 16 самое то мне кажется, хотя в Швейцарии вообще 12 вроде команд, тем не менее Базель в 1/8 ЛЧ...
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:43
Ключевое слово "инфраструктура". А Федун есть специалист по "научному коммунизму" со всеми вытекающими и возможно что-то понимает в свиноводстве.
memphis
memphis
сегодня в 12:41
Гинер: "Я построю свой парк — с блэкджеком и шл$$$ми!"
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:32
Jeck Denielse:
Леннорыч не в том лесу грибы ищет..... При чём здесь Бэрнли ??? Краткая информация для Гинера...для сравнения..)) Пермь. Население – 1 000 000. Посещаемость – 6 000. Процент населения на играх – 0,6%. Уфа. Население – 1 100 000. Посещаемость – 4 200. Процент населения на играх– 0,4%. Бернли. Население: 73 000 Посещаемость: 19 100 процент населения на играх - 26 %
Верно всё. Нужна работа с народом, агитации всякие, заманиловки, что бы было интересно , после этого всего если будет интересно на стадионе, народ будет ходить.

А что насчет 18 команд то я за. не 14 же делать..
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:18
Было бы здорово, на самом деле! В таком случае будет больше матчей, больше конкуренции, да и зрительский интерес наверняка возрастет) Увеличение затрат на показ матчей РФПЛ? Ничего, если затянут пояса, то обязательно найдут на это дополнительные деньги.
cska1948
cska1948 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:15
Ангел неБесГрешен:
Команды из перечисленных городов играют в ФНЛе в лучшем случае. Мордовия вообще во втордиве. Или сделать РПЛ по принципу "есть стадион - играй в ПЛ"? И вернулись бы чудеса в виде 6-4 и 7-1 в одной паре матчей...
Сегодня в футболе всё решают деньги! Зенит тому яркое подтверждение. Будут у команд деньги и накупят они, по примеру Зенита, аргов и ни о каких "чудесах" в виде 6-4 и 7-1 говорить не придётся.
cska.78
cska.78
сегодня в 12:11
Правильно, рыло пусть идет подальше с 14 командами!
grafff
grafff
сегодня в 12:09
)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил cska1948
сегодня в 12:03
cska1948:
Ввод в строй новых стадионов в Самаре, Н. Новгороде, Волгограде, Саранске, Калининграде наводит на мысль об увеличении числа команд в РФПЛ, но как будет решаться финансирование этих клубов. Вот ВОПРОС!
Команды из перечисленных городов играют в ФНЛе в лучшем случае. Мордовия вообще во втордиве. Или сделать РПЛ по принципу "есть стадион - играй в ПЛ"?
И вернулись бы чудеса в виде 6-4 и 7-1 в одной паре матчей...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 11:50
Мутко плохо кончил.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:21
Вопрос а кто подтянет инфрастуктуру и за чей счёт её поднимать, в ФНЛ большинство клубов еле концы с концами сводят, спонсоров нет нормальных и самое главное никто не хочет деньги из бизнеса в футбол вкладывать, поэтому, мечтать как говорится не вредно, ну если только Газпром урежет Зениту спонсирование больше чем на половину и освободившиеся деньги вложит в другие клубы, а так ничего не произойдёт у нас, морочить голову нам хватит ерундой об увеличении Премьер лиги.
time out
time out
сегодня в 11:19
Пусть делает 18 команд. Для первенства Московского Военного Округа. Будут одними из лидеров. Если их туда возьмут, они же к армии никакого отношения не имеют.
kastites
kastites
сегодня в 11:14
Пока уровень жизни в стране не выростит ,людям будет не до футбола . Хоть 14 команд ,хоть 20 без разницы
Фата лист
Фата лист
сегодня в 11:12
С финансовой точки зрения в лиге не должно быть больше 12 команд.
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