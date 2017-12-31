Родионов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поздравил всех болельщиков «красно-белых» с наступающими праздникам.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех болельщиков, ветеранов, футболистов, тренерский штаб с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, побед нашей команде. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, что в новом году мы будем вас так же радовать, как в чемпионском сезоне».

🎥 Праздничные поздравления для красно-белых от Сергея Родионова.https://t.co/feNu8u19TY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 декабря 2017 г.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итоги уходящего года.