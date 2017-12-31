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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 3’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Родионов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом

сегодня, 11:21

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поздравил всех болельщиков «красно-белых» с наступающими праздникам.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех болельщиков, ветеранов, футболистов, тренерский штаб с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, побед нашей команде. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, что в новом году мы будем вас так же радовать, как в чемпионском сезоне».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвел итоги уходящего года.

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Все комментарии
romarez
romarez
сегодня в 19:13
Хочу поздравить с наступающим коллектив Соккера, которые ежедневно подгоняют нам новости, статьи....ну и конечно подливают маслица в огонь, для нас, для болел....что б веселей было на ветках!
romarez
romarez
сегодня в 19:08
Всех адекватных болел с наступающим!
Честно болейте и переживайте за ваши любимые клубы....
p.s. ну и поменьше срача на ветках)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:58
Поздравляю всех болельщиков, всех клубов с наступающим Новым Годом! ВСЕМ ДОБРА!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 17:36
Всех болельщиков Спартака, Зенита, ЦСКА, Локомотива, Динамо с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Здоровья Вам и позитивного настроения уважаемые господа!!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 17:24
    TihonAlt
    TihonAlt
    сегодня в 17:19
    Всех красно-белых с наступающим!
    2017 год был чемпионским!
    Удачи нам и в следующем году!
    Александр Северный
    Александр Северный
    сегодня в 17:18
    То Глушаков, то Черчесов, то Родионов, одни спартаковские поздравления, только людям настроение портят на праздник.
    RussianHorse
    RussianHorse ответил makkie
    сегодня в 16:56
    makkie:
    С Наступающим! 2017 год - просто идеальным для Спартака выдался. Ждем продолжения!
    И мы ждем, особенно повторения Ливерпульской радости)
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 16:04
    Ну и по традиции, в этот новогодний вечер вспомним лучший матч этого года
    ermak6848
    ermak6848 ответил DVOK68
    сегодня в 14:48
    DVOK68:
    Ты ошибся дверью
    это где ты находитесь в палате №6 что ли...???
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 14:25
    С наступающим !!!
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 14:22
    Всех с наступающим Новым годом!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:14
    Поздравил и то между делом, так случай подвернулся вот и поздравил!
    Не давал бы интервью про ветеранов так и не поздравил бы!
    А спартаковские над другими поздравлениями всё смеются, а ваш клуб вот так к вам и относится!
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 14:04
    В новом году спартак ждет такой же успех в еврокубках, только более значительный.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 13:42
    И этот тоже про псевдочемпионство Спартака 2017 года не особо упомянул) Они с Романцевым сговорились или что? Неудач и поражений народной команде и в 2018 году!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:27
    С наступающим семинулевые!!!
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 13:27
    Спасибо! И вас также!
    vka1970
    vka1970
    сегодня в 13:17
    Спасибо Сергей и тебе лично и команде с обслуживающим персоналом.
    А также всех с Наступающим Новым годом.
    Ждём от Вас результатов не хуже, чем в уходящем году.
    С праздником !
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:17
    ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!! ПОБЕД, КРАСИВОЙ ИГРЫ И ВСЕГДА БЫТЬ П Е Р В Ы М И. ВПЕРЁД СПАРТАК!!!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:16
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:38
    Вроде поздравил всех, а в заголовке только Спартачей.
    Kwinto555
    Kwinto555
    сегодня в 12:21
    Всех спартачей С Новым годом !!!!
    DVOK68
    DVOK68 ответил ermak6848
    сегодня в 12:11
    ermak6848:
    Спасибо Уважаемый! А Чемпионом России =- будет фк ЦСКА!!!
    Ты ошибся дверью
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 12:03
    С Наступающим вас красно-белые!Побед,титулов,и без травм нашим игрокам!
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:51
    С Наступающим!
    2017 год - просто идеальным для Спартака выдался. Ждем продолжения!
    CTAPbIU
    CTAPbIU
    сегодня в 11:46
    С наступающим красно-белые!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 11:36
    Спасибо Уважаемый!
    А Чемпионом России =- будет фк ЦСКА!!!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 11:29
    ...Спасибо тёзка ! и тебе и клубу Спартак всего хорошего в новом году !
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