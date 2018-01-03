Состав «Шальке» пополнится форвардом молодежной сборной Германии

«Шальке» решил укрепить состав молодым немецким дарованием. Если 20-летний Седрик Тойхерт, выступающий в составе молодежной сборной Германии, успешно пройдет медосмотр, он заключит с гельзенкирхенцами контракт сроком до 30 июня 2021 года. Ранее форвард представлял цвета «Нюрнберга», за который провел 41 матч, отметившись 11 голами.

Вскоре к «Шальке» может присоединиться и нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца.