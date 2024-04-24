Сайт ESPN назвал худший трансфер «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

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вчера, 18:16

Сайт ESPN опубликовал рейтинг трансферов «Манчестер Юнайтед» за период работы на посту главного тренера команды. Лучшим усилением признан вратарь . Список выглядит следующим образом:

1. Андре Онана (за 50,2 млн евро из «Интера»);

2. Тайрелл Маласиа (за 15 млн евро из «Фейеноорда»);

3. Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из «Аталанты»);

4. Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из «Аякса»);

5. Алтай Байиндир (за 5 млн евро из «Галатасарая»);

6. Кристиан Эриксен (свободный агент);

7. Марсель Забитцер (в аренду из «Баварии»);

8. Джек Батленд (в аренду из «Кристал Пэлас»);

9. Джонни Эванс (свободный агент);

10. Мартин Дубравка (в аренду из «Ньюкасла» за 2,3 млн евро);

11. Регилон (в аренду из «Тоттенхэма»);

12. Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из «Челси»);

13. Вут Вегхорст (в аренду из «Бернли» за 2,96 млн евро);

14. Софьян Амрабат (в аренду из «Фиорентины» за 9 млн евро);

15. Каземиро (за 70,65 млн евро из «Реала»);

16. (за 95 млн евро из «Аякса»).