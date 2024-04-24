Сайт ESPN назвал худший трансфер «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Сайт ESPN опубликовал рейтинг трансферов «Манчестер Юнайтед» за период работы Эрика тен Хага на посту главного тренера команды. Лучшим усилением признан вратарь Андре Онана. Список выглядит следующим образом:
1. Андре Онана (за 50,2 млн евро из «Интера»);
2. Тайрелл Маласиа (за 15 млн евро из «Фейеноорда»);
3. Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из «Аталанты»);
4. Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из «Аякса»);
5. Алтай Байиндир (за 5 млн евро из «Галатасарая»);
6. Кристиан Эриксен (свободный агент);
7. Марсель Забитцер (в аренду из «Баварии»);
8. Джек Батленд (в аренду из «Кристал Пэлас»);
9. Джонни Эванс (свободный агент);
10. Мартин Дубравка (в аренду из «Ньюкасла» за 2,3 млн евро);
11. Регилон (в аренду из «Тоттенхэма»);
12. Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из «Челси»);
13. Вут Вегхорст (в аренду из «Бернли» за 2,96 млн евро);
14. Софьян Амрабат (в аренду из «Фиорентины» за 9 млн евро);
15. Каземиро (за 70,65 млн евро из «Реала»);
16. Антони (за 95 млн евро из «Аякса»).
вроде считается подражателем стиля Пепа Гвардиолы ( ведь работал в Баварии при нем) но в МЮ полный крах его идеи.
надеюсь, Аякс вернет ЭТХ домой, и тренер снова поднимет Аякс на вершину.
вроде считается подражателем стиля Пепа Гвардиолы ( ведь работал в Баварии при нем) но в МЮ полный крах его идеи.
надеюсь, Аякс вернет ЭТХ домой, и тренер снова поднимет Аякс на вершину.