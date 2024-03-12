Палмер рассказал о причинах перехода в «Челси»

Полузащитник «Челси» высказался о причинах перехода в лондонский клуб. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити».

Я решил уйти из «Сити», поскольку посчитал, что готов играть в футбол неделю за неделей. Именно по этой причине перешел в «Челси». Хотел проявлять себя каждую неделю. К счастью, это принесло свои плоды.