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Палмер рассказал о причинах перехода в «Челси»

вчера, 08:23

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о причинах перехода в лондонский клуб. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити».

Я решил уйти из «Сити», поскольку посчитал, что готов играть в футбол неделю за неделей. Именно по этой причине перешел в «Челси». Хотел проявлять себя каждую неделю. К счастью, это принесло свои плоды.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:58
По игре чем то Лэмпарда напоминает, контроль мяча, поставленный удар.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:11
Лучшее, из всего приобретённого Боэли и Ко.
allemz
allemz
вчера в 09:31, ред.
Бенефиты от перехода: черпаки, накрутки защитников в чужой штрафной, низкие точные пасы, обыграться в тесном пространстве, наглая и чересчур уверенная морда.
Рад за Палмера, после ухода Мареза, он единственный, кто мог бы алжирца по стилю заменить, а в чем-то и лучше играть
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:57
Шикарное приобретение.
В АПЛ 23 матча, 11 голов, 8 голевых передач.
В свои 21 годков показывает отличный и зрелый футбол.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:50
Это шаг назад, не последний.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:49
Перешел потому, что хотел играть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:42
Видимл, правильно сделал.хотя мог бы бороться за место в основе мс, но пошел по легкому пути
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