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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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«Бешикташ» заключил контракт с защитником киевского «Динамо»

сегодня, 13:38

28-летний защитник Домагой Вида сменил киевское «Динамо» на «Бешикташ». Контракт с футболистом сборной Хорватии заключен до конца сезона-2021/22. Вида присоединился к турецкой команде на сборах в Анталье.

Домагой договорился о сотрудничестве с «черно-белыми» еще летом, но динамовцы не согласились отпустить его раньше января.

В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.

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Все комментарии
vka1970
vka1970
сегодня в 17:48
И чё они все бегут ?
Странные какие то.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:51
Нечего в Турции ловить.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas1
сегодня в 15:20
dimagas1:
Посмотри хоть одну игру сб. Хорватии.Поменяешь мнение.
С Новым годом тебя!
Не поменяю, тем-более смотрел и не одну. А что в нем такого особенного и что особенного в нынешней сб., Хорватии? Обычная сборная, с самым простым набором игроков. Ну, может один два игрока неплохого европейского уровня. А что еще? У этой сборной нет будущего на ЧМ в России. И кстате, Вида не главный защитник сборной, кроме удалений, даже вспомнить нечего.....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:28
Бегут с Киева
старина
старина
сегодня в 14:24
Кстати совсем и неплох был этот хорват с косичкой в сборной.Нашим клубам стоило бы к нему присмотреться
dimagas1
dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 14:16
Napoleon Bonapart:
Обычный игрочишка, ничего особенного. Собственно, а кто сейчас в Киеве особенный....?
Посмотри хоть одну игру сб. Хорватии.Поменяешь мнение.
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 13:59
Если Суркис зажал бабок на зарплату,то смысл было не отпускать за компенсацию)логики не вижу)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:50
Обычный игрочишка, ничего особенного. Собственно, а кто сейчас в Киеве особенный....?
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