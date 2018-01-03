«Бешикташ» заключил контракт с защитником киевского «Динамо»

28-летний защитник Домагой Вида сменил киевское «Динамо» на «Бешикташ». Контракт с футболистом сборной Хорватии заключен до конца сезона-2021/22. Вида присоединился к турецкой команде на сборах в Анталье.
Домагой договорился о сотрудничестве с «черно-белыми» еще летом, но динамовцы не согласились отпустить его раньше января.
В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.
#DomagojVida'nın transfer süreci tamamlandı. Vida ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza Hoş Geldin #DomagojVida #Beşiktaş pic.twitter.com/0hn09oCbRO— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 января 2018 г.
Странные какие то.
Странные какие то.
Не поменяю, тем-более смотрел и не одну. А что в нем такого особенного и что особенного в нынешней сб., Хорватии? Обычная сборная, с самым простым набором игроков. Ну, может один два игрока неплохого европейского уровня. А что еще? У этой сборной нет будущего на ЧМ в России. И кстате, Вида не главный защитник сборной, кроме удалений, даже вспомнить нечего.....
Не поменяю, тем-более смотрел и не одну. А что в нем такого особенного и что особенного в нынешней сб., Хорватии? Обычная сборная, с самым простым набором игроков. Ну, может один два игрока неплохого европейского уровня. А что еще? У этой сборной нет будущего на ЧМ в России. И кстате, Вида не главный защитник сборной, кроме удалений, даже вспомнить нечего.....