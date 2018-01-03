«Бешикташ» заключил контракт с защитником киевского «Динамо»

28-летний защитник Домагой Вида сменил киевское «Динамо» на «Бешикташ». Контракт с футболистом сборной Хорватии заключен до конца сезона-2021/22. Вида присоединился к турецкой команде на сборах в Анталье.

Домагой договорился о сотрудничестве с «черно-белыми» еще летом, но динамовцы не согласились отпустить его раньше января.

В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.