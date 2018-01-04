Будогосский: «Держим кулаки за Карасева, чтобы он попал на ЧМ-2018»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил шансы арбитра Сергея Карасева попасть на ЧМ-2018.

«Держим кулаки за Сергея Карасева. Он попал в предварительный список кандидатов, и нам, конечно, хочется, чтобы Сергей прошел все отборы и попал на чемпионат мира. Причем, не потому, что он представляет страну-хозяйку, а по своим профессиональным качествам. На мой взгляд, Сергей достоин стать арбитром нашего домашнего праздника футбола. Сужу, опять же, по матчам Кубка Конфедераций. Если это произойдет, то с Карасевым будут работать еще четыре арбитра – два помощника и два судьи за воротами. Все они получат бесценный опыт.

За первую половину прошлого чемпионата России мы Сергея критиковали. И, порой, очень жестко. Он, как разумный человек, сделал выводы и сейчас работает практически без помарок».