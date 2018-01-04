Вьетто стал игроком «Валенсии»

Пресс-служба «Валенсии» официально подтвердила, что нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто стал игроком «летучих мышей». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Вест Хэм
|1.32
|5.85
|10
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Сельта
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Леганес
|-:-
|Вильярреал
|2.5
|3
|3
|23:00
|сегодня
|Нумансия
|-:-
|Реал
|12
|6.1
|1.22
|23:00
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Леванте
|1.65
|3.5
|6
Пресс-служба «Валенсии» официально подтвердила, что нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто стал игроком «летучих мышей». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.