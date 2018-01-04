«Витебск» продлил контракт с голкипером основной команды

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04 января 2018, 13:18

Пресс-служба «Витебска» сообщает, что голкипер команды продлил контракт с клубом.



«Достигнуто соглашение о продлении контракта с Дмитрием Гущенко. В прошедшем сезоне Дмитрий принял участие в 26 матчах (9 „сухарей“, 33 пропущенных мяча, 3 жёлтых карточки)», — передает пресс-служба.



Напомним, что чемпионом Беларуси в 2017 году стал БАТЭ.