«Витебск» продлил контракт с голкипером основной команды

Пресс-служба «Витебска» сообщает, что голкипер команды Дмитрий Гущенко продлил контракт с клубом.
«Достигнуто соглашение о продлении контракта с Дмитрием Гущенко. В прошедшем сезоне Дмитрий принял участие в 26 матчах (9 „сухарей“, 33 пропущенных мяча, 3 жёлтых карточки)», — передает пресс-служба.
Напомним, что чемпионом Беларуси в 2017 году стал БАТЭ.
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