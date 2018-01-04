Моуриньо: «У меня нет никакого желания покидать „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отрицает, что он может покинуть клуб по окончании сезона:

«Если хотите поговорить со мной о „новостях“, то я назову их „мусором“. Лучшего слова не найти, чтобы описать это.

Хотите спросить меня прямо? В следующем сезоне я вижу себя в „Манчестер Юнайтед“. У меня нет никакого желания покидать этот клуб, поэтому я уйду только тогда, когда руководство МЮ этого захочет.

Я же намерен остаться в клубе, продолжить свою работу, продолжить улучшать команду и вернуть ее туда, где ей место. Хочу остаться. Не вижу причин для ухода».