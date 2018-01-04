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Моуриньо: «У меня нет никакого желания покидать „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 19:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отрицает, что он может покинуть клуб по окончании сезона:

«Если хотите поговорить со мной о „новостях“, то я назову их „мусором“. Лучшего слова не найти, чтобы описать это.

Хотите спросить меня прямо? В следующем сезоне я вижу себя в „Манчестер Юнайтед“. У меня нет никакого желания покидать этот клуб, поэтому я уйду только тогда, когда руководство МЮ этого захочет.

Я же намерен остаться в клубе, продолжить свою работу, продолжить улучшать команду и вернуть ее туда, где ей место. Хочу остаться. Не вижу причин для ухода».

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
сегодня в 19:56
Наверное руководство пошло ему на встречу и ещё 300 миллионов выделят на всяхих Погб с армянами.
drug01
drug01
сегодня в 19:54
Может он просто темнит? Чужая душа потемки!!!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:53
хлебное место ведь. и он и Мэндеш довольны, Райоле тож норм перепадает - доят трудяги, доят))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:50
...., если прибавят к зарплате 2 миллиона.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 19:37
еще бы он по другому сказал
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