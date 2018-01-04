В МЮ продлили сотрудничество с четырьмя футболистами

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опциями в контрактах четырех своих футболистов, продлив с ними трудовые соглашения, утверждает британская пресса.

Клуб пролонгировал еще на год - до июля 2019 года, контракты хавбеков Хуана Маты, Андера Эрреры, а также защитников Эшли Янга и Дейли Блинда. Это не гарантирует того, что с футболистами не расстанутся в скором времени, однако при необходимости позволит клубу просить за игроков у потенциальных покупателей более крупные суммы денег.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что не планирует покидать клуб, как об этом пишут в СМИ.