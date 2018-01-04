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В МЮ продлили сотрудничество с четырьмя футболистами

вчера, 19:56

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опциями в контрактах четырех своих футболистов, продлив с ними трудовые соглашения, утверждает британская пресса.

Клуб пролонгировал еще на год - до июля 2019 года, контракты хавбеков Хуана Маты, Андера Эрреры, а также защитников Эшли Янга и Дейли Блинда. Это не гарантирует того, что с футболистами не расстанутся в скором времени, однако при необходимости позволит клубу просить за игроков у потенциальных покупателей более крупные суммы денег.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что не планирует покидать клуб, как об этом пишут в СМИ.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:49
Блинда можно было и отпустить в другой клуб! Какая от него польза то? Сдал Дейли и это очевидно.....По остальным футболистам вопросов нет.
forever4parma
forever4parma
сегодня в 05:59
Б-безысходность
Павел Якунин
Павел Якунин ответил jobss
сегодня в 00:12
Сейчас вроде перестала появляться, если снова начнет, сообщу. Спасибо!
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:52
Правильное решение.
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:47
Блинда могут и продать
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 21:43
Каждый из них по-совему хорош, аерное решение!
jobss
jobss ответил Павел Якунин
вчера в 21:39
Павел Якунин:
Уважаемые администраторы, реклама с медведем носит оскорбительный и непристойный характер. А на сайте могут быть дети. Заранее спасибо!
Здравствуйте, пришлите ссылку на скрин рекламы
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 21:37
Уважаемые администраторы, реклама с медведем носит оскорбительный и непристойный характер. А на сайте могут быть дети. Заранее спасибо!
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 21:37
По 5-10 комментов в главных новостях. Вы довольны вашим редизайном?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:15
Кого дорого продать не удастся пришлось подписать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Foxes
вчера в 20:26
Foxes:
Однако при необходимости позволит клубу просить за игроков у потенциальных покупателей более крупные суммы денег. Кому они нужны? Хуан Мата, Андер Эррера,Эшли Янг,Дейли Блинд.
В первую очередь МЮ, разве что Блинд вполне может сменить клубную прописку
Foxes
Foxes ответил Sam Samych
вчера в 20:06
Sam Samych:
Киньте пжл ссылку на старый сайт, на это убожество нет сил больше смотреть
Старый сайт! Лови! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Foxes
Foxes
вчера в 20:03
Однако при необходимости позволит клубу просить за игроков у потенциальных покупателей более крупные суммы денег.
Кому они нужны? Хуан Мата, Андер Эррера,Эшли Янг,Дейли Блинд.
Sam Samych
Sam Samych
вчера в 19:59
Киньте пжл ссылку на старый сайт, на это убожество нет сил больше смотреть
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