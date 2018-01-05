Пункт об отступных в контракте Месси может потерять свою силу

Испанские журналисты узнали о любопытном пункте в контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

Напомним, что осенью каталонский клуб объявил о продлении сотрудничества с аргентинцем. Отступные по новому контракту составили 700 млн евро. Однако в трудовом договоре между сторонами, как оказалось, прописан пункт, согласно которому Месси может достаться другому клубу бесплатно.

Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Каталонии, где была провозглашена независимость, которую не признают в Испании, лидер «Барселоны» и его агент решили перестраховаться. Сообщается, что Месси сможет присоединиться к любому клубу на правах свободного агента, если вдруг «Барселона» будет исключена из Ла Лиги, а также не получит места в чемпионатах Англии, Германии или Франции.