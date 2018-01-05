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Пункт об отступных в контракте Месси может потерять свою силу

сегодня, 08:22

Испанские журналисты узнали о любопытном пункте в контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

Напомним, что осенью каталонский клуб объявил о продлении сотрудничества с аргентинцем. Отступные по новому контракту составили 700 млн евро. Однако в трудовом договоре между сторонами, как оказалось, прописан пункт, согласно которому Месси может достаться другому клубу бесплатно.

Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Каталонии, где была провозглашена независимость, которую не признают в Испании, лидер «Барселоны» и его агент решили перестраховаться. Сообщается, что Месси сможет присоединиться к любому клубу на правах свободного агента, если вдруг «Барселона» будет исключена из Ла Лиги, а также не получит места в чемпионатах Англии, Германии или Франции.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил Шуnя771
сегодня в 17:41
Мало где дешевле.
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 17:38
Жирная газетная утка
mphuZ
mphuZ
сегодня в 15:04
Так вот чего Барселона и её окружение резко призаткнулись про независимость))
дурман
дурман
сегодня в 14:11
Больше всех этот факт беспокоит шизонутого безтрофеного Ливерпульлья, и конечно же маргариновых из 4 строки 😂😂😂😂
амурец
амурец
сегодня в 13:49
ну если Барсу исключат из ЛЛ, то как свободный агент Месси может быть кого нибудь и заинтересует
Alex12357
Alex12357 ответил Armyan4eG
сегодня в 13:34
Armyan4eG:
Жаль что ты и не понял что Месси один из лучших дриблеров в истории футбола...
НИКОГДА Месси не был лучшим,о лучшем игроке судят по команде а не по пиару!
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Alex12357
сегодня в 13:29
Alex12357:
Честно говоря ,а кому этот Меська нужен???????-Только для пиара,ни скорости ,ни дриблинга,если кому-то он нравиться -это ваше право,время покажет.
Жаль что ты и не понял что Месси один из лучших дриблеров в истории футбола...
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 11:52
Месси никуда и ни за что не уйдет , даже если Барса его будет выпихивать !!!
Шуnя771
Шуnя771 ответил Фата лист
сегодня в 11:22
Фата лист:
Революция дороже стоит.
Смотря где)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:15
Анти Месси много пишут про Месси,но нет антикакориных,поэтому могу утверждать итд итп,что Месси самый популярный.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:58
Честно говоря ,а кому этот Меська нужен???????-Только для пиара,ни скорости ,ни дриблинга,если кому-то он нравиться -это ваше право,время покажет.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:48
Вот вам и любовь к Барсе. Если что крыса первая побежит с тонущего корабля!!!
Фата лист
Фата лист ответил Шуnя771
сегодня в 10:16
Революция дороже стоит.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 10:10
Хитрый оказывается Месси.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:39
Вот он ваш Месська во всей красе! Побежит первым как крыса с тонщего коробля. А дороже чем свободный агент он не кому не нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:37
Нет на свете игроков за 700 млн, у которых 90% карьеры позади.........
Чушь....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:37
Такого конечно не произойдет.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:31
Где бесплатно - "зене" на заметку.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:23
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 09:09
    хитрый гном, много ходов продумал для того чтобы выкачать бабосы из каталонского мешка))
    P.S. выходит что гном сторонник единой испании)) нехорошо как-то))
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    сегодня в 09:06
    Ох какой патриотизм в сторону барсы и каталонии от гномика - во истину патриотический пункт контракта и от чистого сердца
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:04
    Объегорили гнома.
    usk
    usk
    сегодня в 08:41
    Бред сивой кобылы!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:40
    Грамотный ход со стороны Месси. Если не Барса, то свобода выбора для игрока.
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 08:34
    Пучдемон какой-то
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 08:30
    Легче "революцию" в Барселоне зачекинить, чем 700 лямов отступных выплачивать...
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