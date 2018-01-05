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Азмун, М'Вила, Лестьенн и ряд других игроков «Рубина» не явились на традиционный медосмотр

сегодня, 11:03

«Рубин» начал подготовку ко второй части сезона. Сегодня футболисты казанцев вышли из отпуска, чтобы пройти традиционное медобследование.

Однако для ряда игроков клуба было сделано исключение: голкипер Сослан Джанаев, защитники Тарас БурлакМориц Бауэр, Сесар Навас и Рагнар Сигурдссон, полузащитники Янн М'Вила, Алекс Сонг, Рубен РочинаМаксим Лестьенн, Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун не прибыли в расположение казанцев. По информации источника, данные футболисты освобождены от прохождения данной процедуры.

Ранее сообщалось, что М'Вила должен продолжить карьеру во Франции.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил starche
сегодня в 17:32
starche:
Азмун играет все хуже...
А Азмун разве когда то играл долго хорошо? пару матчей сыграет и пол года в запасе и без голов, потом за Иран забьёт несколько голов команде которой дальше своего рейтинга падать некуда и всё бердыевцы его сразу "звездой" кличут!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:28
Да у кого то со зрением совсем плохо! Надо хорошее употреблять, а не то от чего в коме потом валяются! полузащитники Янн М'Вила, Алекс Сонг, Рубен Рочина, Максим Лестьенн, Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун! А то тут некоторые ............!
Половина уж точно на медосмотр в не явятся!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:55
11 футболистов. Ждём дальнейшего хода развития событий.
starche
starche
сегодня в 12:37
Азмун играет все хуже...
Miha
Miha
сегодня в 12:32
Бердыев разрешил пацанам пожрать оливье с майонезом без последствий))
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:41
У них перманентная алкоголизация организма?
cska plus
cska plus
сегодня в 11:38
Хрен положили на физрука.
за
за
сегодня в 11:19
пройдут нетрадиционный.
Казанский
Казанский
сегодня в 11:15
нападающие Гекдениз Карадениз, Сердар Азмун и Маским Лестьенн
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Карадениз и Лестьенн с удивлением узнали о своем новом амплуа нападающих))
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