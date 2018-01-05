Азмун, М'Вила, Лестьенн и ряд других игроков «Рубина» не явились на традиционный медосмотр

«Рубин» начал подготовку ко второй части сезона. Сегодня футболисты казанцев вышли из отпуска, чтобы пройти традиционное медобследование.

Однако для ряда игроков клуба было сделано исключение: голкипер Сослан Джанаев, защитники Тарас Бурлак, Мориц Бауэр, Сесар Навас и Рагнар Сигурдссон, полузащитники Янн М'Вила, Алекс Сонг, Рубен Рочина, Максим Лестьенн, Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун не прибыли в расположение казанцев. По информации источника, данные футболисты освобождены от прохождения данной процедуры.

Ранее сообщалось, что М'Вила должен продолжить карьеру во Франции.