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Фирмино, Кейн, Лингард и Салах претендуют на звание игрока месяца в Премьер-Лиге

сегодня, 14:39

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание игрока декабря в АПЛ.

Награда достанется кому-то из следующих футболистов:

Маркос Алонсо («Челси») - 7 игр (5 побед, 1 ничья, 1 поражение), 2 гола, 1 результативная передача;
Марко Арнаутович («Вест Хэм») - 6 игр (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения), 5 голов;
Роберто Фирмино («Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих), 6 голов, 2 результативные передачи;
Харри Кейн («Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), 8 голов;
Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед») - 7 игр (3 победы, 3 ничьих, 1 поражение), 5 голов, 1 результативная передача;
Рияд Марез («Лестер Сити») - 7 игр (3 победы, 1 ничья, 3 поражения), 3 гола, 2 результативные передачи;
Николас Отаменди («Манчестер Сити») - 7 игр (6 побед, 1 ничья), 2 гола;
Мохамед Салах («Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих), 5 голов, 2 результативные передачи.

Отдать свой голос можно здесь.

Напомним, что в ноябре приз достался вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил Летчик66
сегодня в 17:29
Летчик66:
Результаты Тоттена и результаты Ливерпуля смотри. Так что тут все понятно, кто больший вклад внес.
(«Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих)
(«Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
Посмотрел, у Шпор результаты лучше + у Кейна больше результативных действий. Ты прав, тут все понятно
AktobeBarca
AktobeBarca
сегодня в 16:51
Отаменди или Кейн
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:18
Было бы неплохо если бы награду получил Лингард,заслужил своей игрой и прогрессом
Portsmouth
Portsmouth
сегодня в 16:06
Думаю что египтянину достанется приз.
Летчик66
Летчик66 ответил Red_team
сегодня в 15:54
Red_team:
Что понятно? У Кейна вон 8 голов в 6-ти играх
Результаты Тоттена и результаты Ливерпуля смотри. Так что тут все понятно, кто больший вклад внес.
Red_team
Red_team
сегодня в 15:38
Ну тут Кейн скорее всего
Red_team
Red_team ответил Летчик66
сегодня в 15:36
Летчик66:
6 голов, две результативные передачи, по-моему тут все понятно...
Что понятно? У Кейна вон 8 голов в 6-ти играх
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 15:33
Ставлю на Салаха...
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 15:32
Фирмино
YRunner
YRunner
сегодня в 15:20
Кейн точно заслуживает. Он считай всю команду вывозит. Если бы не он то шпроты в нижней части таблицы болтались.
juchok
juchok
сегодня в 15:17
Алонсо или Салах
Летчик66
Летчик66
сегодня в 14:40
6 голов, две результативные передачи, по-моему тут все понятно...
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