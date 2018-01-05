Фирмино, Кейн, Лингард и Салах претендуют на звание игрока месяца в Премьер-Лиге

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание игрока декабря в АПЛ.
Награда достанется кому-то из следующих футболистов:
Маркос Алонсо («Челси») - 7 игр (5 побед, 1 ничья, 1 поражение), 2 гола, 1 результативная передача;
Марко Арнаутович («Вест Хэм») - 6 игр (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения), 5 голов;
Роберто Фирмино («Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих), 6 голов, 2 результативные передачи;
Харри Кейн («Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), 8 голов;
Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед») - 7 игр (3 победы, 3 ничьих, 1 поражение), 5 голов, 1 результативная передача;
Рияд Марез («Лестер Сити») - 7 игр (3 победы, 1 ничья, 3 поражения), 3 гола, 2 результативные передачи;
Николас Отаменди («Манчестер Сити») - 7 игр (6 побед, 1 ничья), 2 гола;
Мохамед Салах («Ливерпуль») - 7 игр (4 победы, 3 ничьих), 5 голов, 2 результативные передачи.
Отдать свой голос можно здесь.
Напомним, что в ноябре приз достался вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.
(«Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
Посмотрел, у Шпор результаты лучше + у Кейна больше результативных действий. Ты прав, тут все понятно
(«Тоттенхэм») - 6 игр (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
Посмотрел, у Шпор результаты лучше + у Кейна больше результативных действий. Ты прав, тут все понятно