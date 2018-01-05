«Ювентус» вскоре продлит контракт с ведущим защитником

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини близок к тому, чтобы продлить контракт с туринским клубом, утверждают итальянские СМИ.

Напомним, что срок действия нынешнего трудового соглашения между футболистом и «бьянконери» истекает летом 2018 года, потому стороны приступили к обсуждению продления сотрудничества и уже пришли к кое-какому согласию - новый контракт будет рассчитан до лета 2020 года. Стоит отметить, что на тот момент Кьеллини будет на пороге 36-летия.

Интерес к защитнику приписывали «Челси», однако главный тренер «синих», а в прошлом наставник «Ювентуса», Антонио Конте отметил, что Кьеллини завершит свою карьеру в «Старой Синьоре».