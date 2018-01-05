Лукаку попал в заявку МЮ на матч с «Дерби Каунти»

Стала известна заявка «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го раунда Кубка Англии против «Дерби Каунти».
Отметим, что участие во встрече сможет принять восстановившийся от травмы форвард Ромелу Лукаку.
Голкиперы: Серхио Ромеро, Жоэль Перейра, Киран О'Хара;
защитники: Маттео Дармиан, Аксель Туанзебе, Виктор Линделеф, Маркус Рохо, Крис Смоллинг, Дейли Блинд;
полузащитники: Джесси Лингард, Поль Погба, Андер Эррера, Скотт МакТоминэй, Генрих Мхитарян, Хуан Мата;
нападающие: Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Ромелу Лукаку.