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Лукаку попал в заявку МЮ на матч с «Дерби Каунти»

сегодня, 16:41
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти23:00 Не начался

Стала известна заявка «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го раунда Кубка Англии против «Дерби Каунти».

Отметим, что участие во встрече сможет принять восстановившийся от травмы форвард Ромелу Лукаку.

Голкиперы: Серхио Ромеро, Жоэль Перейра, Киран О'Хара;
защитники: Маттео Дармиан, Аксель Туанзебе, Виктор Линделеф, Маркус Рохо, Крис Смоллинг, Дейли Блинд;
полузащитники: Джесси Лингард, Поль Погба, Андер Эррера, Скотт МакТоминэй, Генрих Мхитарян, Хуан Мата;
нападающие: Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
сегодня в 19:48
Надеюсь вновь увидеть МакТоминея в старте , очень нравится его игра
Месия
Месия
сегодня в 19:41
Мой Месе уложит МЮ с Лукакой
drug01
drug01
сегодня в 17:21
Пора играть в полную силу !!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:55
У дублеров будет шанс.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 16:52
Это лучше чем сидеть на длиной скамейки
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