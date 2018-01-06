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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7.2 4.6 1.42
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.35 4.5 10
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.6 3.9 5.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
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Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии

сегодня, 00:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 Кубка Англии.

Ливерпуль, стадион «Энфилд»

«Ливерпуль» - «Эвертон» - 2:1 (1:0)
Голы: Милнер 35 (пенальти), ван Дейк 84 - Сигурдссон 67.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес (Соланке 77), Робертсон, Матип, ван Дейк, Милнер (Александер-Арнольд 77), Джан, Лаллана (Вейналдум 70), Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Ягелка, Шнейдерлин, МакКарти (Дэвис 86), Сигурдссон, Руни (Лукман 52), Калверт-Льюин (Ниасс 82), Боласи.
Главный тренер: Сэм Эллардайс.

Предупреждения: Соланке 88 - Руни 7, МакКарти 60.

Судья: Роберт Мэдли.

Напомним, что в декабре матч между этими командами в рамках 16-го тура чемпионата Англии закончился вничью.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:45
Не важно, будь-то Кубок Англии, Кубок Лиги или АПЛ. Противостояние Ливерпуля и Эвертона всегда было, есть и будет крайне принципиальным! Так что этим голом голландский новичок заработал еще больше уважения и хорошего отношения к себе со стороны фанатов и поклонников мерсисайдского коллектива) С непростой победой, красные!
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Y.N.W.A.
сегодня в 06:43
Y.N.W.A.:
Ван Дейк настоящий батя. Первая игра, а руководит всеми, как бывалый. Кэпа ему. С победой, скаузеры!
А за 85 млн евро он разве должен играть плохо?)
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:56
Новичок отличился))
ct
ct ответил El Dassory
сегодня в 03:18
El Dassory:
Чё ты оправдываешься, им главное что то болтать, зависть, у самих игры 0, скоро обойдём в таблицы их икарус.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 02:47
    Пусть мучаются
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 02:39
    Коутиньо, дурачок, останься...
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    сегодня в 02:11
    Всех красных с победой!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 02:04
    Вот он наш боец не зря за него заплатили всех спобедой
    Антибиотик111
    Антибиотик111 ответил El Dassory
    сегодня в 01:38
    Для начала научись писать грамотно,мечтатель!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 01:36
    Красава
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    сегодня в 01:33
    Сразу начал отбивать вложенные инвестиции. Молодец!
    Romeo 777
    Romeo 777 ответил dzvinka
    сегодня в 01:29
    dzvinka:
    а азаровский чем хуже? тут хоть рукой держали... там вообще ветром сдуло
    https://buildgif.com/data/1/0/4/2/8/7/6.gif? ветром говоришь...Эктор мяча коснулся, нет. В ногу попал - да.
    Martini1987
    Martini1987
    сегодня в 01:25
    ириски сегодня были вкусные как никогда...
    El Dassory
    El Dassory ответил Klopp_OUT
    сегодня в 01:15
    Чё ты оправдываешься, им главное что то болтать, зависть, у самих игры 0, скоро обойдём в таблицы их икарус.
    El Dassory
    El Dassory
    сегодня в 01:13
    Я счастлив, разкатали фарм клуб манков, манки ели отскочили от Дерби Каути.)) Ван Дейк мужик! Щас купить Де Хея в ворота и можно лечь спать.))
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT ответил МUFC
    сегодня в 01:13
    МUFC:
    Игрок Эвертона хотя бы не подпрыгнул, когда его чуть подтолкнули, так что давай взглянем на ситуацию с нейтральной точки зрения: оба пенальти спорные, весьма спорные от слова несуществующие.
    Согласен,только сегодня тоже судья ошибся в моменте с голом Сигурдсона,там тоже во время атаки Болази фолил,так что все норм
    Tigran Danielyan
    Tigran Danielyan
    сегодня в 01:10
    хорошая игра. держал в напряжении до конца.
    ждем первой поражении Сити в 14-ого числа. надо взять реванш за 5-0
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Scousers
    сегодня в 01:08
    Scousers:
    Главный арбитр матча, принес победу второму клубу Ливерпуля над Эвертоном в Кубке Англии!
    Скорее Пикфорд, который ошибся на выходе.
    МUFC
    МUFC ответил Klopp_OUT
    сегодня в 01:06
    Klopp_OUT:
    Ты видимо не видел какой пенальти в этом сезоне поставили в ворота Ливерпуля,в матче с тем же Эвертоном,этот пеналь по сравнению с тем 100%
    Игрок Эвертона хотя бы не подпрыгнул, когда его чуть подтолкнули, так что давай взглянем на ситуацию с нейтральной точки зрения: оба пенальти спорные, весьма спорные от слова несуществующие.
    МUFC
    МUFC ответил dzvinka
    сегодня в 01:05
    dzvinka:
    а азаровский чем хуже? тут хоть рукой держали... там вообще ветром сдуло
    Азара вроде по ноге задели, хотя я раз 10 пересматривал, но так и не понял, и Азар упал. А этого парня чуть прихватили за футболку, а падал он будто ему по ногам заехал условный Лукаку.
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT ответил Scousers
    сегодня в 01:01
    Scousers:
    Главный арбитр матча, принес победу второму клубу Ливерпуля над Эвертоном в Кубке Англии!
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT ответил МUFC
      сегодня в 01:00
      МUFC:
      Ван Дейк неплох, но вот пенальти - одно из самых забавных падений в последнее время, да еще и судья поверил)
      Ты видимо не видел какой пенальти в этом сезоне поставили в ворота Ливерпуля,в матче с тем же Эвертоном,этот пеналь по сравнению с тем 100%
      Klaus-S
      Klaus-S
      сегодня в 01:00
      Почему-то даже не сомневался, что победим сегодня.
      Уже даже Ван Дейк забил, а Соланке всё никак.
      Scousers
      Scousers
      сегодня в 01:00
      Главный арбитр матча, принес победу второму клубу Ливерпуля над Эвертоном в Кубке Англии!
      dzvinka
      dzvinka ответил МUFC
      сегодня в 00:59
      МUFC:
      Ван Дейк неплох, но вот пенальти - одно из самых забавных падений в последнее время, да еще и судья поверил)
      а азаровский чем хуже? тут хоть рукой держали... там вообще ветром сдуло
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 00:59
      не сомневался в победе Ливера
      МUFC
      МUFC
      сегодня в 00:57
      Ван Дейк неплох, но вот пенальти - одно из самых забавных падений в последнее время, да еще и судья поверил)
      Owl Fake
      Owl Fake
      сегодня в 00:57
      Вот и отбили 80 лямов!
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT
      сегодня в 00:56
      По первой игре Ван Дейк превысил все ожидания,с победой!
      The Frei
      The Frei
      сегодня в 00:56
      Защитник за 80 лямов евро должен не только победы приносить, но и с напами в бомбардирской гонке соревноваться.
      Лямов 10 отбил.
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