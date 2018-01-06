Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 Кубка Англии.
Ливерпуль, стадион «Энфилд»
«Ливерпуль» - «Эвертон» - 2:1 (1:0)
Голы: Милнер 35 (пенальти), ван Дейк 84 - Сигурдссон 67.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес (Соланке 77), Робертсон, Матип, ван Дейк, Милнер (Александер-Арнольд 77), Джан, Лаллана (Вейналдум 70), Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Ягелка, Шнейдерлин, МакКарти (Дэвис 86), Сигурдссон, Руни (Лукман 52), Калверт-Льюин (Ниасс 82), Боласи.
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
Предупреждения: Соланке 88 - Руни 7, МакКарти 60.
Судья: Роберт Мэдли.
Напомним, что в декабре матч между этими командами в рамках 16-го тура чемпионата Англии закончился вничью.
С победой, скаузеры!
С победой, скаузеры!