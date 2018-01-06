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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7.2 4.6 1.42
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.35 4.5 10
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.6 3.9 5.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.3 4.9 1.32
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИзерИзер -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Ван Дейк: «Забить гол за „Ливерпуль“ - это нечто особенное»

сегодня, 01:14
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Эвертоном» в 1/32 финала Кубка Англии.

Напомним, что именно ван Дейк стал автором победного гола в матче.

«Прекрасный вечер. Мы полностью заслужили эту победу. Удивительное чувство быть частью такого матча, особенный день для меня и моей семьи. Играть на „Энфилде“ за „Ливерпуль“ - мечта любого футболиста. Забить гол за „Ливерпуль“ - это нечто особенное», - сказал ван Дейк.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:03
Это он ещё 6 декабря на Энфилде не играл....
Вообще бы дар речи потерял....
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 02:03
Наконец-то появился "хозяин" в защитных порядках, теперь нужен второй ведомый центральный защитник, способный учится и улучшать свою игру, ну и вратарь соответственно...
El Dassory
El Dassory
сегодня в 01:17
Добро пожаловать в семью.
vale46
vale46
сегодня в 01:16
А за Газмяс так вообще крутизна забить!
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