Ван Дейк: «Забить гол за „Ливерпуль“ - это нечто особенное»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Эвертоном» в 1/32 финала Кубка Англии.

Напомним, что именно ван Дейк стал автором победного гола в матче.

«Прекрасный вечер. Мы полностью заслужили эту победу. Удивительное чувство быть частью такого матча, особенный день для меня и моей семьи. Играть на „Энфилде“ за „Ливерпуль“ - мечта любого футболиста. Забить гол за „Ливерпуль“ - это нечто особенное», - сказал ван Дейк.