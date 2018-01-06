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Смолов: «Слышал об интересе „Бешикташа“»

вчера, 23:42

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что слышал об интересе со стороны турецкого «Бешикташа». По словам Смолова, ему нужно согласие на трансфер от «быков».

«Я слышал разговоры о „Бешикташе“, но я не единственный, кто принимает решение о трансфере. Мой клуб должен дать мне разрешение на переход».

По слухам, на игрока также претендуют «Зенит» и «Вест Хэм».

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 07:54
Karkaz
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Я сомневаюсь что Бешикташ подойдет по стилю игры Смолову,мне кажется в Англии и в Германии он будет чувствовать себя намного лучше чем в Турции ...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:50
Бешикташ в данный момент сильнее любого российского клуба. Поэтому у Смолова два только варианта с европой. Играть в Бешике в ЛЧ, либо переходить в топ5 чемпионат и играть в середняке. Перевес в сторону Бешикташа, так как зарплату в середняке ему не будут платить, какую заплатят турки.
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 07:24
По моему Смолов уже куда угодно хочет уйти !
Морозовский
Морозовский
сегодня в 03:00
Дал бы объявление на АВИТО: "Продаётся Смолов"!
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 02:55
менять Краснодар на Бешикташ? подождал бы лучше до лета
311
311
сегодня в 01:57
Если никуда не возьмут, в Магнит на кассу сядешь!)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 00:40
"Краснодар" ждет, кто больше предложит.
Если Смолов останется в РФПЛ, он не будет прогрессировать.
Хотя, не факт, что он захочет или сможет это делать в зарубежном чемпионате.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:35
В известной русской сказке есть персонаж - "разбитое корыто".
Saang
Saang ответил Томик
сегодня в 00:25
Томик:
Какой такой "Бешикташ"? Тогда уже иди в "Зенит" и не ломайся. Даже не так - "Федя, неужели в Краснодаре хуже?" Нашёл себе серьёзный европейский клуб. Не смешно даже.
Чемпион Турции регулярный участник ЛЧ который в данный момент в еврокубках рвет всех и вся... Фигня, конечно... Ваще полная...
Томик
Томик
вчера в 23:52
Какой такой "Бешикташ"? Тогда уже иди в "Зенит" и не ломайся. Даже не так - "Федя, неужели в Краснодаре хуже?" Нашёл себе серьёзный европейский клуб. Не смешно даже.
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