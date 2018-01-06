Смолов: «Слышал об интересе „Бешикташа“»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что слышал об интересе со стороны турецкого «Бешикташа». По словам Смолова, ему нужно согласие на трансфер от «быков».

«Я слышал разговоры о „Бешикташе“, но я не единственный, кто принимает решение о трансфере. Мой клуб должен дать мне разрешение на переход».

По слухам, на игрока также претендуют «Зенит» и «Вест Хэм».