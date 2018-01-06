Смолов: «Слышал об интересе „Бешикташа“»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что слышал об интересе со стороны турецкого «Бешикташа». По словам Смолова, ему нужно согласие на трансфер от «быков».
«Я слышал разговоры о „Бешикташе“, но я не единственный, кто принимает решение о трансфере. Мой клуб должен дать мне разрешение на переход».
По слухам, на игрока также претендуют «Зенит» и «Вест Хэм».
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Я сомневаюсь что Бешикташ подойдет по стилю игры Смолову,мне кажется в Англии и в Германии он будет чувствовать себя намного лучше чем в Турции ...
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Я сомневаюсь что Бешикташ подойдет по стилю игры Смолову,мне кажется в Англии и в Германии он будет чувствовать себя намного лучше чем в Турции ...
Если Смолов останется в РФПЛ, он не будет прогрессировать.
Хотя, не факт, что он захочет или сможет это делать в зарубежном чемпионате.
Если Смолов останется в РФПЛ, он не будет прогрессировать.
Хотя, не факт, что он захочет или сможет это делать в зарубежном чемпионате.