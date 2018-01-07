Джейми Мерфи стал игроком «Рейнджерс»

Пресс-служба «Рейнджерс» объявила о переходе нападающего «Брайтона» Джейми Мерфи, как это и предполагалось ранее. 28-летний футболист перешел в стан шотландского клуба на правах аренды до конца сезона.
|Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Тоттенхэм
|3:0
|Уимблдон
|1.08
|9.15
|21.5
|19:00
|Идет второй тайм, 54’
|Ноттингем Форест
|2:1
|Арсенал
|5.6
|4.2
|1.5
|Испания. Примера 2017/2018, 18 тур
|1
|X
|2
|18:15
|Матч завершен
|Барселона
|3:0
|Леванте
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Сельта
|-:-
|Реал
|6.5
|5
|1.48
|Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала
|1
|X
|2
|16:15
|Закончился в дополнительное время
|Марсель
|1:0
|Валансьен
|1.15
|8
|15
|23:00
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|Ренн
|-:-
|ПСЖ
|13.2
|6.5
|1.2
Пресс-служба «Рейнджерс» объявила о переходе нападающего «Брайтона» Джейми Мерфи, как это и предполагалось ранее. 28-летний футболист перешел в стан шотландского клуба на правах аренды до конца сезона.