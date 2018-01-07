«Спартак» и «Сантос» не могут договориться по цене Вериссимо

Комитет по управлению «Сантоса» наложил вето на трансфер защитника Лукаса Вериссимо за 6 млн евро в «Спартак».
Накануне президент клуба встретился с комитетом по управлению, чтобы обсудить ситуацию с Вериссимо. «Спартак» готов заплатить за игрока 6 млн евро и 10 % от следующей перепродажи футболиста. «Сантос» настаивает на том, чтобы продать футболиста за 8 млн евро или за 7 млн и 10 % от последующей перепродажи игрока.
«Красно-белые» хотят как можно скорее оформить трансфер, но официальный отказ от «Сантоса» по последнему предложению получат только в понедельник.
Спартак близок к покупке
Сантос согласился продать Спартаку
Новичок для Спартака
Спартак приобрел
И тут как всегда!
Сантос наложил вето! )))
Прочитал игрок что Спартак проиграл в Лондоне 7-0 А Зачем Мне Такой Позор? ))
Спартак близок к покупке
Сантос согласился продать Спартаку
Новичок для Спартака
Спартак приобрел
И тут как всегда!
Сантос наложил вето! )))
Прочитал игрок что Спартак проиграл в Лондоне 7-0 А Зачем Мне Такой Позор? ))
Такие сделки не просто взрывают трансферный рынок но и меняют соотношение сил в ведущих клубах Европы....)))
Такие сделки не просто взрывают трансферный рынок но и меняют соотношение сил в ведущих клубах Европы....)))