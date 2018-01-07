«Спартак» и «Сантос» не могут договориться по цене Вериссимо

Комитет по управлению «Сантоса» наложил вето на трансфер защитника Лукаса Вериссимо за 6 млн евро в «Спартак».

Накануне президент клуба встретился с комитетом по управлению, чтобы обсудить ситуацию с Вериссимо. «Спартак» готов заплатить за игрока 6 млн евро и 10 % от следующей перепродажи футболиста. «Сантос» настаивает на том, чтобы продать футболиста за 8 млн евро или за 7 млн и 10 % от последующей перепродажи игрока.

«Красно-белые» хотят как можно скорее оформить трансфер, но официальный отказ от «Сантоса» по последнему предложению получат только в понедельник.