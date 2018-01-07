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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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19:00 Идет второй тайм, 54’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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«Спартак» и «Сантос» не могут договориться по цене Вериссимо

сегодня, 10:44

Комитет по управлению «Сантоса» наложил вето на трансфер защитника Лукаса Вериссимо за 6 млн евро в «Спартак».

Накануне президент клуба встретился с комитетом по управлению, чтобы обсудить ситуацию с Вериссимо. «Спартак» готов заплатить за игрока 6 млн евро и 10 % от следующей перепродажи футболиста. «Сантос» настаивает на том, чтобы продать футболиста за 8 млн евро или за 7 млн и 10 % от последующей перепродажи игрока.

«Красно-белые» хотят как можно скорее оформить трансфер, но официальный отказ от «Сантоса» по последнему предложению получат только в понедельник.

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Все комментарии
erix
erix
сегодня в 19:33
со спартака нужно 15 ку трясти не меньше,а потом как всегда домой за грош поедет
Коля58
Коля58
сегодня в 16:48
А Какие заголовки?
Спартак близок к покупке
Сантос согласился продать Спартаку
Новичок для Спартака
Спартак приобрел
И тут как всегда!
Сантос наложил вето! )))
Прочитал игрок что Спартак проиграл в Лондоне 7-0 А Зачем Мне Такой Позор? ))
Коля58
Коля58 ответил Брулин
сегодня в 16:42
Брулин:
Спартак вообще о своем интересе ко многим игрокам узнает после публикаций в СМИ. И не только Спартак,
Спартак вообще узнает о своих трансферах только когда им Петковичей продают )) За 15 миллионов )) А Петкович сейчас у Глушакова баню убирает? Что то о нем ничего не слышно! А Сколько разговоров было! Такой трансфер! )) Или спился самогона обкушался? ))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 15:22
кто такой?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:53
Пусть Петковича им подарят до кучи !
Брулин
Брулин
сегодня в 14:14
Спартак вообще о своем интересе ко многим игрокам узнает после публикаций в СМИ. И не только Спартак,
DVOK68
DVOK68
сегодня в 13:40
Идёт торг.Обычное явление.
mat73
mat73
сегодня в 13:24
Сантос добавки хочет)))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:50
Ничего не сорвется. Торг небольшой. Скоро объявят.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:47
Ну вот,а говорили уже что дело решённое ...
Colonist
Colonist
сегодня в 11:45
Плохо. Опять сорвётся сделка.
grafff
grafff
сегодня в 11:29
Обычная песня
drug01
drug01
сегодня в 11:22
Федун скупой такого защитника упускает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:12
Такие трансферы как Коутиньо и Вериссимо быстро не происходят....
Такие сделки не просто взрывают трансферный рынок но и меняют соотношение сил в ведущих клубах Европы....)))
GGGringOOO
GGGringOOO ответил cska plus
сегодня в 11:12
cska plus:
Блеф какой-то, парень молодой и не темнокожий, совсем не в вкусе федуна.
Да и не в вашем тоже. Хотя о каких покупках я вообще говорю? У вас гончар новости о трансферах читает, потом собачьими глазами на Гинера смотрит, мол хозяин, купи!. А он-ты ещё с Витиньо не наигрался, куплю нового-старого забросишь.
makkie
makkie
сегодня в 11:06
Вроде и цена небольшая, однако и тут пальцы гнутся, мда...
cska plus
cska plus
сегодня в 11:00
Блеф какой-то, парень молодой и не темнокожий, совсем не в вкусе федуна.
Klasse
Klasse
сегодня в 10:56
Жаль в Спартаке нет какого-нибудь крешито. Как раз он 2 млн. стоит - в довесок бы отправили к 6 миллионам за Вериссимо.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 10:51
ну это решаемая ситуация) лыжникам труднее, они хотят и игрока получить и еще денег за него)
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