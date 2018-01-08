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«Атлетико» выиграл 94.4% матчей, в которых Коста забивал за клуб

сегодня, 10:48

Форвард «Атлетико» Диего Коста является настоящим талисманом команды.

И речь не о последних двух матчах игрока за «матрасников» после возвращения в команду, в которых Коста отличился, а о периоде с 2010 года, когда игрок дебютировал за мадридский клуб. Если форвард забивает, «Атлетико» побеждает почти наверняка - в 94.4% случаев (в 50 поединках из 53). Эта закономерность наблюдается уже в 36 матчах «рохибланкос» подряд, в которых Коста отметился забитым мячом: с 17 марта 2013 года гол Косты является синонимом триумфа «Атлетико».

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Все комментарии
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:28
Коста настоящий бомбардир!
Фата лист
Фата лист ответил ДСА
сегодня в 16:04
100% в этом клубе уже невозможно, хоть заработайся...
Фата лист
Фата лист ответил Funny_Smailik
сегодня в 16:03
Это был не финал.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:27
Индейцы нацелились на золото??)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:36
Есть еще над чем работать, не 100%.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 12:38
Зря уходил если честно. Могли в прошлом году одолеть Реал в финале ЛЧ, а то они только по пенальти и прошли, хотя там ещё фактор судьи был :)
DXTK
DXTK
сегодня в 12:17
В Челси сейчас тоже вспоминают результативного Косту, с которым брали титул, и проклинают итальянского физрука, который убрал его и заменил на скамеечника из Реала Морату.
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