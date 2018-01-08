«Атлетико» выиграл 94.4% матчей, в которых Коста забивал за клуб

Форвард «Атлетико» Диего Коста является настоящим талисманом команды.

И речь не о последних двух матчах игрока за «матрасников» после возвращения в команду, в которых Коста отличился, а о периоде с 2010 года, когда игрок дебютировал за мадридский клуб. Если форвард забивает, «Атлетико» побеждает почти наверняка - в 94.4% случаев (в 50 поединках из 53). Эта закономерность наблюдается уже в 36 матчах «рохибланкос» подряд, в которых Коста отметился забитым мячом: с 17 марта 2013 года гол Косты является синонимом триумфа «Атлетико».