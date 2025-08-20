Экс-селекционер «Галатасарая» станет международным шеф-скаутом «Спартака»

По информации журналиста Ивана Карпова, экс-селекционер «Галатасарая» — Эмре Дечдели станет международным шеф-скаутом «Спартака».
41-летний эксперт должен был присоединиться к команде еще зимой в рамках новой селекционной системы, которую разрабатывает спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.
Дечдели будет работать удалённо из Стамбула, отвечая за просмотр потенциальных новичков для «Спартака» по всему миру.
Правда Гинер уже их нашел, но там их пруд-пруди - Юж. Америка))
