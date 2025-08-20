Экс-селекционер «Галатасарая» станет международным шеф-скаутом «Спартака»

1755721024

вчера, 23:17

По информации журналиста Ивана Карпова, экс-селекционер «Галатасарая» — Эмре Дечдели станет международным шеф-скаутом «Спартака».

41-летний эксперт должен был присоединиться к команде еще зимой в рамках новой селекционной системы, которую разрабатывает спортивный директор «Спартака» .

Дечдели будет работать удалённо из Стамбула, отвечая за просмотр потенциальных новичков для «Спартака» по всему миру.