 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Экс-селекционер «Галатасарая» станет международным шеф-скаутом «Спартака»

вчера, 23:17

По информации журналиста Ивана Карпова, экс-селекционер «Галатасарая» — Эмре Дечдели станет международным шеф-скаутом «Спартака».

41-летний эксперт должен был присоединиться к команде еще зимой в рамках новой селекционной системы, которую разрабатывает спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

Дечдели будет работать удалённо из Стамбула, отвечая за просмотр потенциальных новичков для «Спартака» по всему миру.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пименов сообщил, что ушёл из «Крыльев Советов»
15 августа
Кахигао заявил, что останется в «Спартаке»
12 августа
«Зенит» хочет сменить тренера вратарей
12 августа
СлухиКахигао может уйти из «Спартака», если в клуб придёт Мовсесьян
12 августа
В «Зените» по-прежнему доверяют Сергею Семаку
10 августа
Президент ПСЖ назвал цели на сезон: «Выиграть всё»
07 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 00:09
За определенный процент мну подскажет где сокровища!
Правда Гинер уже их нашел, но там их пруд-пруди - Юж. Америка))
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:48
Этот Дечдели поди Куэсту нашёл для Сарая, поэтому он уже и экс-селекционер стамбульского клуба.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:39
Можно я тоже где нибудь удалённо поищу, за такую зарплату, как у этого Эмре.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:36
По всему Миру... ну да, так я и поверил. Удалённо из Стамбула он нам найдёт пару-тройку ненужных Галатасараю игроков, которые даже в аренду уже никто нп хочет брать, а избавиться турецкому гранду от них надо.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:33, ред.
Ещё один бесполезный сотрудник на зарплату от Лукойла присел. Какахигао сам должности придумывает и сам своих корешей подтягивает. Спартак уникальный клуб, итак Лукойл его раковая опухоль, а у этой опухоли теперь ещё одна опухоль, рак рака
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 