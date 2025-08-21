Осинькин: «Не до конца понимаю, для чего Сперцяну ехать в Чемпионшип»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» уверен, что полузащитнику «Краснодара» не следует переходить в «Саутгемптон».

Я не до конца понимаю, зачем Сперцяну играть в Чемпионшипе. Нужно ли ему именно ехать в Англию? Как он сможет проявить себя против физически сильных футболистов, готовых доминировать и бороться? Да, на нашем уровне он, конечно, держит борьбу, но его лучшие качества — это всё-таки понимание игры и нестандартные решения. Ему больше подошёл бы тот же «Реал Сосьедад», где играет Захарян, или «Порту», об интересе к которому, вроде бы, писали в прессе.Одно дело, когда человек уезжает в ПСЖ — в таких случаях не отказывают. Или в «Аякc», который считается мировым брендом. Но что такое «Саутгемптон»?