Осинькин: «Не до конца понимаю, для чего Сперцяну ехать в Чемпионшип»

сегодня, 00:27

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уверен, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну не следует переходить в «Саутгемптон».

Я не до конца понимаю, зачем Сперцяну играть в Чемпионшипе. Нужно ли ему именно ехать в Англию? Как он сможет проявить себя против физически сильных футболистов, готовых доминировать и бороться? Да, на нашем уровне он, конечно, держит борьбу, но его лучшие качества — это всё-таки понимание игры и нестандартные решения. Ему больше подошёл бы тот же «Реал Сосьедад», где играет Захарян, или «Порту», об интересе к которому, вроде бы, писали в прессе.Одно дело, когда человек уезжает в ПСЖ — в таких случаях не отказывают. Или в «Аякc», который считается мировым брендом. Но что такое «Саутгемптон»?

Capral
Capral
сегодня в 10:34, ред.
Парень талантливый и в любом европейском чемпионате, при случае обратит на себя внимание больших клубов. Быть сейчас в Европе, лучше вероятно, чем оставаться в России. Вообще, я не из тех, кто гонит молодых футболистов за бугор, но Эдик в таком возрасте, когда можно попробовать себя в Европе, путь даже и не в самом престижном чемпионате. А сидеть и ждать приглашения от грандов- рисковано, можно и не дождаться, тем более, тренер англичан обещает Сперцяну роль первой скрипки...
Но Осинькин прав- вопрос в том, как впишется Эдик в английский футбол...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 08:35
Шип это один из худших вариантов. Там редко кто играет в комбинационный футбол. До х.. и больше бегают и борются.
112910415
112910415
сегодня в 07:47
Есть аргументы ЗА, есть аргументы ПРОТИВ...
Готового ответа нет
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:43
Пусть Сперцян сам решает свои проблемы, ему не нужны советы...
y6c37nmyaagr
y6c37nmyaagr
сегодня в 07:16
Игроку просто хочется уехать, особо неважно куда.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:11
Захарян как раз и не играет, он лечится туда поехал....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:50
Аякс идеальный вариант. Пора пробовать себя в европейском футболе.
Ironigor
Ironigor ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:45
Когда-то и мы были молодыми ☝️😜
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:43
С одной стороны он прав, а с другой? Для чего Эдику в рпл оставаться?
Пусть едет и пробует, мое мнение
shlomo
shlomo
сегодня в 06:35
А вдруг он блеснет своей игрой ... все может быть и тогда пригласят уже в другой клуб.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:35
Не получится у него в чемпионшипе, физически не потянет,
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:17
В какой-то степени он и прав. Но человек сам управляет своей судьбой...
ABir
ABir
сегодня в 04:58
Саупгенптон - клуб с историей, тоже когда-то был брендом.
Vilar
Vilar
сегодня в 01:03
Если приглашают в 25 лет, думаю, надо ехать. Это для него, воспользуюсь заезженным словом "трамплин". Если зарекомендует себя, как умный техничный, думающий игрок, "...против физически сильных футболистов, готовых доминировать и бороться..." будет выделятся из общей массы. И надо признать, Чемпионшип на фоне РПЛ не намного ниже по уровню, появится перспектива перебраться, либо в АПЛ или в другой чемпионат из первой пятёрке. Сейчас главное, не выделываться, в ожидании приглашения из Реала (условно), не упустить время.
