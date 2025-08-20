 
«Будё-Глимт» разгромил «Штурм» в первом матче квалификации ЛЧ

вчера, 23:53
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт5 : 0Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)ШтурмМатч завершен

«Будё-Глимт» выиграл у «Штурма» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (5:0).

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте, отличился Каспер Хог. На 10-й минуте Один Бьортуфт удвоил преимущество своей команды. На 25-й минуте Ульрик Салтнес довёл счёт до разгромного. На 54-й минуте Хакон Эвьен забил четвертый гол в ворота «Штурма». На 79-й защитник австрийского клуба Виллиам Вик срезал мяч в собственные ворота.

Ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин.

Ответная игра состоится в Австрии 26 августа. Победитель противостояния примет участие в основном турнире Лиги чемпионов.

Все комментарии
hate.
hate.
сегодня в 10:15
Будё-Глимт уже сезон 5-й в ЕК солидно шумят. Классная команда!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:22
Молодцы норвеги!!))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:26
Буде-Глимт? А я ничего не знаю про него. Надо заполнить пробел.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:16
Потрясающая победа норвежцев - ответный матч судя по всему формальность.
Гость
Отправить
 