«Будё-Глимт» разгромил «Штурм» в первом матче квалификации ЛЧ

вчера, 23:53

«Будё-Глимт» выиграл у «Штурма» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (5:0).

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте, отличился Каспер Хог. На 10-й минуте Один Бьортуфт удвоил преимущество своей команды. На 25-й минуте Ульрик Салтнес довёл счёт до разгромного. На 54-й минуте Хакон Эвьен забил четвертый гол в ворота «Штурма». На 79-й защитник австрийского клуба Виллиам Вик срезал мяч в собственные ворота.

Ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин.

Ответная игра состоится в Австрии 26 августа. Победитель противостояния примет участие в основном турнире Лиги чемпионов.