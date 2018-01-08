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Экс-тренер «Ман Сити» сознался в сексуальном домогательстве к детям

сегодня, 15:52

Бывший тренер «Манчестер Сити» Барри Беннелл сознался в сексуальном домогательстве к 7 детям.

Напомним, что ранее в британском футболе вспыхнул скандал, когда бывший игрок «Бэри» и «Шеффилд Юнайтед» Энди Вудворд заявил, что в детстве подвергался сексуальному домогательству со стороны тренера-педофила.

Всего Бенеллу выдвинуто 55 обвинений. Завтра в Королевском суде в Ливерпуле состоится очередное слушание.

Ранее легендарный полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье заявил, что он также становился жертвой еще одного тренера-педофила.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 19:49
еще один такой бывший тренер манчестер сити сейчас сидит в питере! лапает за попку кокошку
Великий Князь
Великий Князь ответил тайный фанат роналду
сегодня в 19:09
тайный фанат роналду:
...Ранее легендарный полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье заявил, что он также становился жертвой еще одного тренера-педофила... Вот почему DXTK его родственной душой называет и на аву ставит.
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 19:08
    У него в Сити теперь есть достойный приемник. Аха-ха)
    Больше всего извращенцев среди саксов.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:01
    И кого только нет среди футбольных тренеров! И физруков, и извращенцев, и педофилов.....Надеюсь, он получит самое суровое и справедливое наказание за содеянное.
    RUSTY8
    RUSTY8 ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 17:21
    Lazio-Kiev:
    Мерзость какая! Надеюсь, его кастрируют!
    К сожалению, это них метод. Направят к психиатру и выпишут антидепрессанты(
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:13
    Каких только нет (
    Zidane.5
    Zidane.5 ответил тайный фанат роналду
    сегодня в 17:09
    тайный фанат роналду:
    ...Ранее легендарный полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье заявил, что он также становился жертвой еще одного тренера-педофила... Вот почему DXTK его родственной душой называет и на аву ставит.
    Он еще Барсе симпатизирует. Совпадение???
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 17:05
    В гейропе скоро будут судить тех, кто не домогается к лицам одного с ними пола и к детям...(((
    тайный фанат роналду
    тайный фанат роналду
    сегодня в 16:47
    ...Ранее легендарный полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье заявил, что он также становился жертвой еще одного тренера-педофила...


    Вот почему DXTK его родственной душой называет и на аву ставит.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 16:46
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 16:39
      Судя по всему в Англии каждый второй нетрадиционной ориентации
      .
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      сегодня в 16:39
      Жаль что такое происходит((
      З.ы. За пепом тоже следите, мало ли че))
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 16:35
      Скоро в Тарасовке окажется однозначно )))
      борька
      борька
      сегодня в 16:31
      Свобода любви
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev
      сегодня в 16:24
      Мерзость какая! Надеюсь, его кастрируют!
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 16:09
      Надеюсь его закроют и будут пет*шить!
      liverpооl2014
      liverpооl2014
      сегодня в 16:07
      «Крю Александра»
      Foxes
      Foxes
      сегодня в 16:05
      Я подумал что Манчини.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
      сегодня в 16:02
      Прям новость из будущего
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 15:56
      Кругом одни паредасы!
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