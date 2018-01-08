Экс-тренер «Ман Сити» сознался в сексуальном домогательстве к детям

Бывший тренер «Манчестер Сити» Барри Беннелл сознался в сексуальном домогательстве к 7 детям.

Напомним, что ранее в британском футболе вспыхнул скандал, когда бывший игрок «Бэри» и «Шеффилд Юнайтед» Энди Вудворд заявил, что в детстве подвергался сексуальному домогательству со стороны тренера-педофила.

Всего Бенеллу выдвинуто 55 обвинений. Завтра в Королевском суде в Ливерпуле состоится очередное слушание.

Ранее легендарный полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье заявил, что он также становился жертвой еще одного тренера-педофила.