Габигол получил «Золотую урну»

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса, выступающий за «Бенфику» на правах аренды, признан худшим футболистом года в Серии А. Игроку присудили традиционную антинаграду «Золотая урна».

Бразилец присоединился к миланскому клубу в 2016 году за 33,5 млн евро, но ни разу не начинал матчи в стартовом составе и забил лишь один гол.

«Заплатить за него 30 млн евро — все равно что выкинуть эти деньги в окно», - отмечается на итальянском сайте, присуждающем приз.

Напомним, что в конце 2016 года на «Золотую урну» претендовали сразу три футболиста «нерадзурри».