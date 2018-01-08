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Габигол получил «Золотую урну»

вчера, 22:02

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса, выступающий за «Бенфику» на правах аренды, признан худшим футболистом года в Серии А. Игроку присудили традиционную антинаграду «Золотая урна».

Бразилец присоединился к миланскому клубу в 2016 году за 33,5 млн евро, но ни разу не начинал матчи в стартовом составе и забил лишь один гол.

«Заплатить за него 30 млн евро — все равно что выкинуть эти деньги в окно», - отмечается на итальянском сайте, присуждающем приз.

Напомним, что в конце 2016 года на «Золотую урну» претендовали сразу три футболиста «нерадзурри».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:05
Даёшь дзюпе "Золотой мусорный бак"!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 07:03
Она ему пригодится чтобы засунуть туда Месську когда встретит его в Аргентине.
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 00:46
Поздравляю как клуб, так и их подопечного с этим достижением.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:33
Молодец! Заслужил эту почетную награду.
3 к 1
3 к 1
вчера в 23:17
Да Интеру самому пора уже эту урну вручить. На пожизненное хранение.
Owl Fake
Owl Fake ответил Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:13
Duda Gigolaev Osetin:
Такие деньги выкидывают в никуда..... В моей республике на эти деньги можно было поднять всю медицину (покупка МРТ-томографов и другой дорогой мед.техники)... А люди взяли и выкинули.
В отличие от нашего футбола, их деньги берутся не из гос.бюджета.
juvenale
juvenale
вчера в 22:55
очередной игрок загубленный картоном...а они ведь еще коутинье прос-ли))))
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 22:43
Ну в этой номинации ногомячисты интора всегда фаворитки. Аха-ха)
dimagas1
dimagas1 ответил cska plus
вчера в 22:40
cska plus:
Я думал урны только на Украине.
Шо у вас на землю кидают мусор?)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:38
Если платят игроку такие деньги значит у команды есть такая возможность
cheerful
cheerful
вчера в 22:33
на лицо феейспалм всему руководству за то что 1 распустили игроков которые из года в год сливают тренеров, и 2 то что игроков подбирают исходя из фаз лун и хотелок агентов типа Джубачана и все это при тренерской чехарде, отсюда и сильный дисбаланс в составе.
борька
борька
вчера в 22:19
Все же ,приз!
cska plus
cska plus
вчера в 22:18
Я думал урны только на Украине.
Nickless
Nickless ответил Foxes
вчера в 22:10
Foxes:
срази
Спасибо, поправили
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 22:08
можно навечно отдать это трофей клубу интер милан. ахах
Foxes
Foxes
вчера в 22:08
срази
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:06
Такие деньги выкидывают в никуда..... В моей республике на эти деньги можно было поднять всю медицину (покупка МРТ-томографов и другой дорогой мед.техники)...
А люди взяли и выкинули.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 22:05
Дзюба получит дубовый дуб
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