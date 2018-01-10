Конте: «Мы тоже интересовались ван Дейком, но трансферный рынок не так-то прост»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что его клуб был одним из претендентов на защитника Вирджила ван Дейка, который в итоге сменил «Саутгемптон» на «Ливерпуль»:

«Это футбол. Это жизнь. Конечно, ван Дейк был нашей трансферной целью, но таков футбол. Мы можем ставить множество целей, но нужно ещё и быть в состоянии их достичь.

Трансферный рынок не так-то прост для любого клуба. „Ливерпуль“ приобрёл ван Дейка, чтобы усилить оборонительную линию, и я считаю, что ван Дейк – это топ-защитник. Они потратили 85 млн евро на этого игрока. В то же время они очень выгодно продали Филиппе Коутиньо. Но я считаю, что трансферный рынок совсем непрост, особенно если там фигурируют такие большие суммы».

Напомним, в дебютной игре за «Ливерпуль» ван Дейк забил победный мяч в ворота «Эвертона» (2:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.