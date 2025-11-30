Умер рекордсмен «Вест Хэма» по количеству матчей Билли Бондс

1764504988

сегодня, 15:16

Билли Бондс, являющийся рекордсменом футбольного клуба «Вест Хэм» по количеству матчей (799), умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Вест Хэма».

«С разбитым сердцем сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего любимого папу. Он был предан своей семье и был самым добрым, верным, бескорыстным и любящим человеком. Папа всем сердцем любил „Вест Хэм Юнайтед“ и его замечательных болельщиков и дорожил каждым мгновением, проведенным в клубе. Он всегда будет в наших сердцах, и нам его будет вечно не хватать. Нас утешает мысль о том, что его наследие будет жить вечно», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Бондс выступал за «Вест Хэм» с 1967 по 1988 год. За этот период клуб дважды завоевал Кубок Англии (1975, 1980) и выходил в финал Кубка обладателей кубков (1976). Также футболист четыре раза получал награду «Молот года» (лучший игрок «Вест Хэма» в сезоне) и был награжден орденом Британской империи за заслуги перед футболом. В качестве тренера Бондс дважды выводил «Вест Хэм» в высший дивизион чемпионата Англии.