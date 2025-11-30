Исак прокомментировал свой первый гол в АПЛ за «Ливерпуль»

Шведский форвард Александер Исак прокомментировал свой первый гол в чемпионате Англии за «Ливерпуль» — сегодня он забил мяч в ворота «Вест Хэма». Швед был куплен у «Ньюкасла» в летнее окно за рекордные для АПЛ 125 млн фунтов стерлингов. После этого игрок провел за «Ливерпуль» до сегодняшнего дня 11 матчей и забил только 1 гол в Кубке лиги.
Исак сказал:
Я понимаю, что мне потребовалось много времени, и я пытался вернуть свою лучшую форму. Я все еще на пути к этому, но рад, что забил этот гол. Мы должны использовать эту победу с пользой, но при этом быть скромными. Это сложный момент, и мы должны упорно трудиться, всегда. Одна победа не означает, что мы вернулись. Мы должны продолжать усердно работать и совершенствоваться, мы знаем это.