Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Исак прокомментировал свой первый гол в АПЛ за «Ливерпуль»

сегодня, 21:58
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Шведский форвард Александер Исак прокомментировал свой первый гол в чемпионате Англии за «Ливерпуль» — сегодня он забил мяч в ворота «Вест Хэма». Швед был куплен у «Ньюкасла» в летнее окно за рекордные для АПЛ 125 млн фунтов стерлингов. После этого игрок провел за «Ливерпуль» до сегодняшнего дня 11 матчей и забил только 1 гол в Кубке лиги.

Исак сказал:

Я понимаю, что мне потребовалось много времени, и я пытался вернуть свою лучшую форму. Я все еще на пути к этому, но рад, что забил этот гол. Мы должны использовать эту победу с пользой, но при этом быть скромными. Это сложный момент, и мы должны упорно трудиться, всегда. Одна победа не означает, что мы вернулись. Мы должны продолжать усердно работать и совершенствоваться, мы знаем это.

Подписывайся в Телеграм
Все новости
Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году
28 ноября
Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет
28 ноября
Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»
25 ноября
Робсон назвал Симоняна человеком с прекрасной историей
24 ноября
Никита Симонян был и остается для Абхазии родным человеком — Гунба
24 ноября
Погба: «Футбол для меня ещё не закончился»
23 ноября
 
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:00
Исак шас не в форме это и ежу понятно вся команда буксует
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 