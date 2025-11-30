«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (30.11.2025)

1764512636

сегодня, 17:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.43. Победа «Реймса» оценивается по 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Лион» в прошлой игре Лиги Европы смог прервать свою неприятную серию без побед и теперь настроен догонять упущенное в Лиге 1. Команда располагается на восьмом месте с 21 баллом и отстает сразу от двух соперников на два пункта. Победа если не поднимет хозяев выше, то как минимум не отпустит конкурентов вперед. В двух последних матчах «Лион» разгромил «Маккаби» Тель-Авив (6:0) в Лиге Европы и сыграл вничью с «Осером» (0:0).

«Нант» очень редко побеждает и в ближайшее время может оказаться в зоне вылета. Коллектив набрал 11 очков и лишь по дополнительным показателям обходит двух конкурентов. В игре на выезде с «Лионо», гостям придется сыграть с мотивированным соперником и шансов набрать очки будет не так много. Два последних матча «Нанта» закончились ничьими с «Гавром» (1:1) и «Лорьяном» (1:1).

Информация для ставок

«Лион» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах на своем поле

«Нант» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.