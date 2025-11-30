«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (30.11.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.43. Победа «Реймса» оценивается по 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.85.
сегодня, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
«Лион» в прошлой игре Лиги Европы смог прервать свою неприятную серию без побед и теперь настроен догонять упущенное в Лиге 1. Команда располагается на восьмом месте с 21 баллом и отстает сразу от двух соперников на два пункта. Победа если не поднимет хозяев выше, то как минимум не отпустит конкурентов вперед. В двух последних матчах «Лион» разгромил «Маккаби» Тель-Авив (6:0) в Лиге Европы и сыграл вничью с «Осером» (0:0).
«Нант» очень редко побеждает и в ближайшее время может оказаться в зоне вылета. Коллектив набрал 11 очков и лишь по дополнительным показателям обходит двух конкурентов. В игре на выезде с «Лионо», гостям придется сыграть с мотивированным соперником и шансов набрать очки будет не так много. Два последних матча «Нанта» закончились ничьими с «Гавром» (1:1) и «Лорьяном» (1:1).
Информация для ставок
- «Лион» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах на своем поле
- «Нант» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.