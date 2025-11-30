«Локомотив» победил «Ростов» в матче РПЛ

1764516786

сегодня, 18:33

Московский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Ростов» в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (3-я минута), Николай Комличенко (41, с пенальти) и Жерзино Ньямси (77). У проигравших отличился Илья Вахания (20).

«Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ . «Ростов» располагается на 10-й строчке, набрав 18 очков.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря примет казанский «Рубин», «Локомотив» 7 декабря в гостях сыграет против «Сочи».