Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Локомотив» победил «Ростов» в матче РПЛ

сегодня, 18:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Московский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Ростов» в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (3-я минута), Николай Комличенко (41, с пенальти) и Жерзино Ньямси (77). У проигравших отличился Илья Вахания (20).

«Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 10-й строчке, набрав 18 очков.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря примет казанский «Рубин», «Локомотив» 7 декабря в гостях сыграет против «Сочи».

Подписывайся в Телеграм
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Локомотив
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас»
Сегодня, 17:25
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ
Сегодня, 15:57
Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР в товарищеском матче
Сегодня, 13:37
Голевая передача Месси помогла «Интер Майами» выйти в финал плей-офф MLS
Сегодня, 07:47
«Атлетико» обыграл «Реал Овьедо»
Сегодня, 00:57
«Милан» дома победил «Лацио»
Сегодня, 00:51
 
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:50
1-й тайм не видел, но посмотрел тайм 2-й. Ростов в новейшей российской истории неудобный соперник для Локомотива и весьма. Достаточно вспомнить, как лет 12 назад, Ростов лишил железнодорожников чемпионского титула, обыграв дома москвичей-2:0, которых тогда возглавлял Л.Кучук. С уходom из Ростова В.Г.Карпина мало что поменялось. Ростов по-прежнему представляет из себя крепкую, силовую команду, с предсказуемой игрой- навесами, забросами и тп.

Локо тоже ничем не удивил, но единственное, что игру гостей сегодня обострил технарь Пиняев. А так, всё как всегда- выжидающая игра в засаде и мгновенный переход в контратаку. 2-й тайм равный, даже с небольшим преимуществом ростовчан. На фоне грузного и силового Ростова, Локо смотрелся чуть полегче и динамичнее, да и поострее, можно сказать...

Обидно в концовке не забивать пенальти, и также обидно пропускать такой нелогичный гол в свои ворота... Я болел за Ростов, но надо признать, что Локо и по игре и игровой мысли на победу наиграл, с чем я железнодорожников и поздравляю!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:42
С победой, Паровозы! Она была нужна и наши её добыли. ЛОКО ВПЕРЁД!!!🚂🚂🚂
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 