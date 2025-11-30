«Локомотив» победил «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Ростов» в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (3-я минута), Николай Комличенко (41, с пенальти) и Жерзино Ньямси (77). У проигравших отличился Илья Вахания (20).
«Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 10-й строчке, набрав 18 очков.
В следующем туре «Ростов» 6 декабря примет казанский «Рубин», «Локомотив» 7 декабря в гостях сыграет против «Сочи».
Локо тоже ничем не удивил, но единственное, что игру гостей сегодня обострил технарь Пиняев. А так, всё как всегда- выжидающая игра в засаде и мгновенный переход в контратаку. 2-й тайм равный, даже с небольшим преимуществом ростовчан. На фоне грузного и силового Ростова, Локо смотрелся чуть полегче и динамичнее, да и поострее, можно сказать...
Обидно в концовке не забивать пенальти, и также обидно пропускать такой нелогичный гол в свои ворота... Я болел за Ростов, но надо признать, что Локо и по игре и игровой мысли на победу наиграл, с чем я железнодорожников и поздравляю!!!
Локо тоже ничем не удивил, но единственное, что игру гостей сегодня обострил технарь Пиняев. А так, всё как всегда- выжидающая игра в засаде и мгновенный переход в контратаку. 2-й тайм равный, даже с небольшим преимуществом ростовчан. На фоне грузного и силового Ростова, Локо смотрелся чуть полегче и динамичнее, да и поострее, можно сказать...
Обидно в концовке не забивать пенальти, и также обидно пропускать такой нелогичный гол в свои ворота... Я болел за Ростов, но надо признать, что Локо и по игре и игровой мысли на победу наиграл, с чем я железнодорожников и поздравляю!!!