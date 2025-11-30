Top.Mail.Ru
 
 
 
«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

сегодня, 21:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Футболисты «Челси» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с «Арсеналом» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

В составе «Челси» гол забил Трево Чалоба (48-я минута). У «Арсенала» отличился Микель Мерино (59). На 38-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо.

«Арсенал» не проигрывает «Челси» в чемпионате Англии с 22 августа 2021 года, тогда команда уступила дома со счетом 0:2. После этого «Челси» потерпел пять поражений, трижды команды сыграли вничью.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 30 очками. «Челси» расположился на третьей строчке, команда набрала 24 очка. В следующем туре «Арсенал» примет «Брентфорд» 3 декабря, «Челси» в тот же день на выезде сыграет с «Лидсом».

В других матчах игрового дня «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ливерпуль» в гостях победил «Вест Хэм» (2:0), «Ноттингем Форест» дома уступил «Брайтону» (0:2).

sv_1969
sv_1969 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 22:01, ред.
Дык пишете коменты раз в два часа! Пишите чтобы админу понравился комент и он выбрал его в лучшее! А если нет то есть группа без призов как предложил Вам ASA!
P.S. Прочитайте правила там все написано! А спорить не советую! Тут все проходили! Парная у них хорошо работает)))
sihafazatron
sihafazatron ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:00
Да просто Арсенал чуть посильнее Спартака)))
azkan
azkan ответ Master Shake (раскрыть)
сегодня в 21:56
Как раз этот матч и показал, что еще есть вопросы про чемпионство.
8 ударов Арсенала против 11 ударов Челси игравших больше тайма в меньшинстве!
Ареснал хотел увезти ничью вот и увели получается. И удаление не входило в их планы))
shur
shur ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 21:56
...первый тайм - чума!!!!! Атаки,травмы,цирк,подачи,удары,желтые,
красная!!! Второй-послевкусие,голы,единоборства и в итоге всё таки
закономерная ничья! Но первый тайм,как будто на Металлику сходил!
azkan
azkan
сегодня в 21:48, ред.
Ну что сказать..
Дерби Лондона и лидеров АПЛ все таки удалась. Начали очень нервно. Дальше продолжили также. С обилием желтых карточек. До удаление Кайседо, которая была справедливое, синие имели маленькое преимущество. И как же без красного у синих. В этом сезоне они рекордсмены. И сколько очков они потеряли из-за этого.
Не будь удаления матч сложился совсем по другому. Уж очень хотели победить.
Но и вдесятером синие старались играть очень плотно и организовывали хорошие атаки на ворота Арсенала и вышли вперед со стандарта, Чалоба забил. Немного удивлен. что шесть желтых у пушкарей не превратились в красную. На Чалобе точно можно было сВАРганить удаление))
Отмечу отличную игру Санчеса и главное Джеймса!
Ничья справедливая! С чем и поздравляю обе команды!
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:48
Без пары Салиба-Габриэль Арсенал будет недобирать очки. Москера и Инкапье мандражируют, нервируют вратаря, выглядят инородным телом. Может они опыта наберутся ещё, но пока пожарят. И Сака что-то увлёкся индивидуальными действиями, много раз неопасно бил из неочевидных позиций
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:45, ред.
По сути Арсенал ничего не смог играя большую часть матча в большинстве. Жаль, что самый важный наш игрок удалился.
Челси забил в меньшинстве, Арсенал позже сравнял.
А по матчу в целом, если даже не знать кто с красной карточкой, играли на равных.
particular
particular
сегодня в 21:45
Челси, всё-таки, не дотягивает до уровня Балтики... Да - в меньшинстве, да - забили... Но не справились...
Видимо, есть ещё горизонты роста у команды Марески :)
Master Shake
Master Shake
сегодня в 21:44
Чемпионство Арсенала (по-прежнему) неизбежно
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:44
Ничья в пользу Сити
Гость
