В ЦСКА не удивились решению суда отклонить апелляцию клуба по делу Влашича

1764526205

сегодня, 21:10

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА заявил, что решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию клуба по делу было ожидаемым. Комментарий Бабаева приводит «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, отчасти данное решение было ожидаемым. Мы давно привыкли, что присутствует политический аспект при рассмотрении данного вопроса. Удивляет, что дважды ФИФА (Международная федерация футбола — прим.) вставала на сторону ЦСКА , но это почему-то не является аргументом для CAS (Спортивного арбитражного суда — прим.) и Арбитражного суда Швейцарии. Тем не менее по второму траншу мы также будем требовать оплаты, не собираемся опускать руки. Уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует», — сказал Бабаев.

Ранее CAS обязал английский «Вест Хэм» заплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых за переход Влашича, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. В ЦСКА не приняли решение CAS , заявив, что оно не поддается логическому объяснению и является проявлением двойных стандартов.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022 года Бабаев сообщил, что английский клуб полностью не рассчитался за трансфер игрока. В связи с этим ЦСКА принял решение обратиться в ФИФА для урегулирования вопроса, а Бабаев заявил «Спорт-Экспрессу», что «Вест Хэм» должен будет выплатить порядка €18 млн за трансфер. Позднее палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу ЦСКА , постановив, что английский клуб должен заплатить €17 млн.