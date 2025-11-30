«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу», Захарян вышел на замену

1764515901

сегодня, 18:18

«Реал Сосьедад» дома со счетом 2:3 уступил «Вильярреалу» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей забитыми мячами отметились Айосе Перес (31-я минута) и Альберто Молейро (57, 90+5). У проигравших отличились Карлос Солер (60) и Андер Барренечеа (87). Российский полузащитник «Реала Сосьедад» вышел на замену на 77-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

Следующий матч в чемпионате «Реал Сосьедад» проведет в гостях с «Алавесом» 6 декабря, «Вильярреал» в тот же день примет «Хетафе».

«Реал Сосьедад» набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны. «Вильярреал» с 32 очками располагается на 2-й строчке.