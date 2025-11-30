Top.Mail.Ru
 
 
 
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

сегодня, 15:31

Колумбийский нападающий Джон Кордоба стал рекордсменом по числу забитых мячей в составе футбольного клуба «Краснодар».

Гол в домашней игре 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» стал для него 69-м за краснодарский клуб. Он обошел по этому показателю российского форварда Федора Смолова (68).

Кордобе 32 года, он выступает за «Краснодар» с 2021 года. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в прошлом сезоне. Ранее форвард выступал за испанскую «Гранаду», германские «Майнц», «Кёльн» и «Герту».

Смолову 35 лет, он играл за «Краснодар» дважды по ходу карьеры — в 2013-2015 и 2024-2025 годах. По окончании прошлого сезона футболист покинул команду, впервые став чемпионом России. До этого Смолов также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:55
...Приветстую, с языка снял! Где Федька гламурный и где работяга
Джон?! Небо и земля ! Очень хорошо написал о способностях игрока!
Возраст, да, берёт своё!!!
particular
particular
сегодня в 15:49
Выделяется в нешем чемпике, - опытный, скоростной, с дриблингом, с ударом и с выбором позиции... Жаль, но 32 года для напа, - это не возраст для новых свершений...
