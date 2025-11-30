Top.Mail.Ru
 
 
 
«Зенит» вернулся на третье место в РПЛ, победив «Рубин»

сегодня, 21:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в составе хозяев на 69-й минуте забил Нино.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа, тогда команда в гостях уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). С тех пор сине-бело-голубые одержали в чемпионате девять побед и четырежды сыграли вничью.

Петербуржцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Столько же у идущего вторым московского ЦСКА, лидер таблицы «Краснодар» имеет в активе 37 очков. «Рубин» с 23 очками идет седьмым.

В следующем туре «Зенит» 6 декабря примет тольяттинский «Акрон», «Рубин» в тот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Зенит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:05
Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа.....
Неплохая...серия...
shur
shur ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 22:03
..."Спартак", только в последнее время не прёт,а раньше то погода,то судьи,то на последних добавленных и так хорошо отскакивал...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:58
Пнул микрофон...чтоб получить 4-ю жёлтую...затем повредил голеностоп....
Короче сделал всё чтоб свести ваши ожидания на поражение Зенита до минимума....
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:54
Это то, с чем я с вами полностью согласен. Было печально смотреть на игру моей команды. Хотелось уйти со стадиона после первого тайма.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:38
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 21:36
    Аттракцион неслыханной щедрости от Рубина сегодня удался.... Чумич, Сиве, Кузяев.... Каждый мог, но не забил из стопудовых позиций. Кузяев так воще мимо пустых ворот промахнулся... Печаль... На ничью уж точно наиграли.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 21:35
    Да
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:30
    Кто нибудь видел Жерсона уставшим...??
    Или чтоб он запыхался...часто дышал...чтоб ускорился ..он в РПЛ хоть раз вспотел за матч??
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 21:28
    А почему Даку не играл у Рубина? Перебор желтых ? Судьи в предыдущей игре постарались как всегда!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:26
    3 очка конечно хорошо....
    Но ужасно медленно...вальяжно...неубедительно...без куража...без задоринки...скучно , тягомотно... и несмотрибельно..
    sezar666
    sezar666
    сегодня в 21:25
    «правило бывших» надо пересмотреть в отношении Зенита. Бывшие не забивают из убойных позиций. Дзюба,Кузяев и это только начало:)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:21
    Ну как же всё таким антипатичен футбол Зенита. 1-й тайм- анти футбол от обеих команд. Но если Рубин еще понять можно, он приехал играть на ничью, то Зенит предстал в очередной раз беззубым импотентом в атаке... Нудное, тошнотворное катание мяча, с кучей поперечных мелких передач и статичный футбол на месте, без продвижения впeред...

    Второй тайм, чуть поживей, но тоже без мысли на поле. Единственный гол пришел после банального читаемого навеса. Естественно, логика событий диктовала Рубину бежать вперед, и тут то, питерцы поймали гостей на разорванном пространстве в контратаке- после идеального паса Соболя на Глушенкова. В этом случае безупречно сыграл Ставер. Рубин мог сравнять счет, но не повезло Кузяеву.

    Вобщем и целом- очень скучный и примитивный футбол, от тех и других. Никакой новизны от Семака. Всё глубже в болото собственной безыдейности погружается коуч Зенита. И как тут не вспомнить вчерашнюю игру Спартака, как спартачи остро проходили в штрафную Балтики, как комбинировали!!! И это, с пожалуй самой тренерской и организованной командой ПЛ...

    Вобщем, Зенит с победой, которая в очередной раз оставила массу вопросов...
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 21:19, ред.
    Вчера вечером писали ЦСКА вернулся на первое место
    Сегодня днём написали Краснодар вернулся на первое место.
    К вечеру - Зенит вернулся на третье место..

    Теперь у питерских вся надежда на ничью в следующем туре Краснодар - ЦСКА.
    Ну если конечно Зенит справится с Акроном.
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:18
    слабо играли хозяева, но ...
    lotsman
    lotsman ответ Муравьед (раскрыть)
    сегодня в 21:18
    Надо же, какие благодетели. И за что же, интересно, они простили Зенит?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:18, ред.
    Зенит с победой!!!
    При нынешней плотности таблицы лучше писать не про третье место...а про всего лишь один балл от первого места....
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 21:15, ред.
    Забей Рубин в МОМЕНТИЩЕ в первом тайме, глядишь, три очка увёз бы из Питера.
    А так- увы - баранка.
    Дельфин сёдни после матча прямо таки КУПАЛСЯ В ЛУЧАХ СЛАВЫ У ТВ: шутка ли - ГОЛЕВОЙ ПАС СЛУЧАЙНО ВЫДАЛ!!!
    Он так расчувствовался, что не хотел даже микрофон отдавать. ))
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 21:15, ред.
    Игроки Рубина три раза простили команду Семака.
    Еле , еле три очка получили.
    Но за то Зенит вернулся на третье место.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 21:15
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      сегодня в 21:14
      Как же Зенит отскочил. Я не знаю клуба, который так умело вечно отскакивает…
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 21:12
      Кузя в концовке простил бывших, теперь может ждать подарка под новый год от газпрема
      Гость
