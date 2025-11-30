«Зенит» вернулся на третье место в РПЛ, победив «Рубин»

Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в составе хозяев на 69-й минуте забил Нино.
«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа, тогда команда в гостях уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). С тех пор сине-бело-голубые одержали в чемпионате девять побед и четырежды сыграли вничью.
Петербуржцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Столько же у идущего вторым московского ЦСКА, лидер таблицы «Краснодар» имеет в активе 37 очков. «Рубин» с 23 очками идет седьмым.
В следующем туре «Зенит» 6 декабря примет тольяттинский «Акрон», «Рубин» в тот же день в гостях сыграет с «Ростовом».
Второй тайм, чуть поживей, но тоже без мысли на поле. Единственный гол пришел после банального читаемого навеса. Естественно, логика событий диктовала Рубину бежать вперед, и тут то, питерцы поймали гостей на разорванном пространстве в контратаке- после идеального паса Соболя на Глушенкова. В этом случае безупречно сыграл Ставер. Рубин мог сравнять счет, но не повезло Кузяеву.
Вобщем и целом- очень скучный и примитивный футбол, от тех и других. Никакой новизны от Семака. Всё глубже в болото собственной безыдейности погружается коуч Зенита. И как тут не вспомнить вчерашнюю игру Спартака, как спартачи остро проходили в штрафную Балтики, как комбинировали!!! И это, с пожалуй самой тренерской и организованной командой ПЛ...
Вобщем, Зенит с победой, которая в очередной раз оставила массу вопросов...
