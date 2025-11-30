«Зенит» вернулся на третье место в РПЛ, победив «Рубин»

1764525700

сегодня, 21:01

Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Единственный гол в составе хозяев на 69-й минуте забил Нино.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа, тогда команда в гостях уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). С тех пор сине-бело-голубые одержали в чемпионате девять побед и четырежды сыграли вничью.

Петербуржцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ , набрав 36 очков. Столько же у идущего вторым московского ЦСКА , лидер таблицы «Краснодар» имеет в активе 37 очков. «Рубин» с 23 очками идет седьмым.

В следующем туре «Зенит» 6 декабря примет тольяттинский «Акрон», «Рубин» в тот же день в гостях сыграет с «Ростовом».