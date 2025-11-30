«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Александер Исак (60') и Коди Гакпо (90+2').
По итогам встречи «Вест Хэм» имеет 11 очков (17-е место), у гостей — 21 очко (7-е место).
В следующем матче «Вест Хэм» сыграет 4 декабря, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» проведет следующий матч 3 декабря (соперник — «Сандерленд»).
Иначе была бы полная катастрофа!
