«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом»

сегодня, 19:00
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Александер Исак (60') и Коди Гакпо (90+2').

По итогам встречи «Вест Хэм» имеет 11 очков (17-е место), у гостей — 21 очко (7-е место).

В следующем матче «Вест Хэм» сыграет 4 декабря, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» проведет следующий матч 3 декабря (соперник — «Сандерленд»).

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:37
Исак не так ярок, как в Ньюкасле, но и не бревно, как до матча с ВХ
ABir
ABir
сегодня в 20:34
Важная гостевая победа для ливеров!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 20:32
Важная победа, с учётом что за последние десять матчей было шесть поражений в чемпионате.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 20:25
Или полная ж...а.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 20:16
Неожиданно)
Иначе была бы полная катастрофа!
Asper
Asper
сегодня в 19:46
Пациент подает признаки жизни
shur
shur
сегодня в 19:31, ред.
...чур меня! Саня,тёзка, Исак проснулся! В честь победы Ливера пойду Битлов включу!!!!
Capral
Capral
сегодня в 19:12
Игру не видел, но победе Ливера рад несказанно!!! Негоже такому Клубу так играть и проигрывать. Очень надеюсь, что победа вдохнет новую жизнь в команду!!! Удачи Ливерпулю!!!
Гость
