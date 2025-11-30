Top.Mail.Ru
 
 
 
«Ахмат» обыграл московское «Динамо»

сегодня, 18:34
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 победил московское «Динамо» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе победителей забили Георгий Мелкадзе (48-я минута) и Усман Ндонг (84, с пенальти). У «Динамо» отличился Муми Нгамалё (27).

«Ахмат» одержал победу в РПЛ впервые с 27 сентября, тогда грозненцы на своем поле оказались сильнее тольяттинского «Акрона» (3:0). С тех пор команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех последних официальных матчах, единственную победу за этот период москвичи одержали над махачкалинским «Динамо» в чемпионате 23 ноября (3:0).

«Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. У «Динамо» 20 очков и 9-я строчка. В следующем туре «Ахмат» 5 декабря примет «Оренбург», динамовцы на следующий день в гостях сыграют с московским «Спартаком».

ABir
ABir
сегодня в 18:57
В следующем туре сыграют два неудачника РПЛ, поменявшие тренеров, но до сих пор не решивших системных проблем внутри своих команд.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 18:53
Победа Терека, конечно, судейская, но продолжения цирковых номеров в обороне Динамо не отменяет. Забавнее всего, что гол забил футболист, который уже не должен был находиться на поле :)

Хорошо хоть замены были идеальны. Бабаева сняли, а Гладышева выпустить забыли, непопавший в игру Фернандес на жёлтой карточке со стартового свистка отбегал почти весь матч (зачем-то), но вместо того, чтобы закинуть туда Рубенса (или на крайняк выпустить Скопинцева), меняется самый активный игрок на мёртвого Сергеева, который выходит в середине тайма, но с места на трёх метрах проигрывает два отпахавшему 90 минут Касинтуре. Хорошо вышел Глебов пообороняться при 1-2.
Конечно, плюсы есть, и все понимают какие. Ждём нового тренера и лучших времён.
Чехкар
Чехкар
сегодня в 18:52
«Ахмат» одержал победу в РПЛ впервые с 27 сентября, тогда грозненцы на своем поле оказались сильнее тольяттинского «Акрона» (3:0).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420678/ahmat-dinamo 30.11.2025
Не оказались сильнее, а разгромили тольяттинский Акрон. Надо вещи называть своими именами.
Ахмат с победой!
баск
баск
сегодня в 18:49
Динамо показало сегодня слабенький, неубедительный футбол.
То ли к матчу были не готовы, то ли как всегда в Грозном играем тяжело,
и сегодняшний день исключением не стал.

Особенно плохи были Бабаев, совершивший всего за тайм массу ошибок, включая невынужденные потери мяча на ходу и срывы перспективных атак;
Нгамалё- пусть и забил, но в остальном былужасен;
Битело- вообще не помню столь безобразного матча в его исполнении.

Хотел пошутить про Лещука, но раздумал, не шутится.
Зато шутится на другую тему: у кого давно нет побед или даже очков- обращайтесь к Динамо, мы поможем. Акрон и Ахмат не дадут соврать.

Команда в неудовлетворительном функциональном состоянии, в котором находится, вообще говоря, весь сезон.
Изменить что-то за короткое время невозможно, качественный функционал
закладывается в предсезонку и добирается по ходу первых игр.

Ни того, ни другого у нас не видно, сезон провален с треском.
Вот что такое грубая менеджерская ошибка в тренерской теме- теперь её лопатой не разгрести.

Ахмат с победой.
у нас же одно хорошо: осталось отмучиться всего ещё один тур.
Потом начинать сезон сначала и на сборах грызть землю.
112910415
112910415
сегодня в 18:49
не уцелеет Ролан ...
Храневец
Храневец
сегодня в 18:48
Сезон провален ,кого винить ?????? Не берусь судить - здесь на ветке спецы ,что Моуриньо позавидует .Надо готовиться к следующему сезону .Трио руководство ,тренер ,команда когда объединятся в одно целое ,тогда будет толк !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:47
У Динамо снова период становления... оставляйте Ролана, хуже не будет! Как-ни как свой воспитанник.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:47
Было Динамо достойно поражения сегодня?
На мой взгляд - НЕТ.
Было ли достойна победить?
Полагаю, что тоже - НЕТ.
С этими 11-метровыми в новой трактовке у меня лично вопросов всё больше и больше.
Этот Зайдензаль рукой НЕ ИГРАЛ, а мяч нашёл руку.
Это - раз.
Повлияло ли это касание руки мячом Зайдензаля на развитие эпизода?
Тоже не вижу причин говорить, что, мол, ДА, ПОВЛИЯЛО.
Так какого же рожна ЭТО ВСЁ трактуется как "игра рукой в своей штрафной площади"???
Чтобы "забиваемость" в матчах повысить???
Если ЭТО действительно ТАК, то я не согласен.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:42
Молодцы!!! Надо выходить из ступора.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:41
Гусев ещё до игры со Спартаком решил карьерные задачи)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:41
Ахмат с победой ! А всё - таки, футбол парадоксальная игра..."Полевой командир" спасает "честь офицера"... )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:40
Волевая долгожданная))) но игры как таковой нет...
Гость
