«Ахмат» обыграл московское «Динамо»

Грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 победил московское «Динамо» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы в составе победителей забили Георгий Мелкадзе (48-я минута) и Усман Ндонг (84, с пенальти). У «Динамо» отличился Муми Нгамалё (27).
«Ахмат» одержал победу в РПЛ впервые с 27 сентября, тогда грозненцы на своем поле оказались сильнее тольяттинского «Акрона» (3:0). С тех пор команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех последних официальных матчах, единственную победу за этот период москвичи одержали над махачкалинским «Динамо» в чемпионате 23 ноября (3:0).
«Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. У «Динамо» 20 очков и 9-я строчка. В следующем туре «Ахмат» 5 декабря примет «Оренбург», динамовцы на следующий день в гостях сыграют с московским «Спартаком».
То ли к матчу были не готовы, то ли как всегда в Грозном играем тяжело,
и сегодняшний день исключением не стал.
Особенно плохи были Бабаев, совершивший всего за тайм массу ошибок, включая невынужденные потери мяча на ходу и срывы перспективных атак;
Нгамалё- пусть и забил, но в остальном былужасен;
Битело- вообще не помню столь безобразного матча в его исполнении.
Хотел пошутить про Лещука, но раздумал, не шутится.
Зато шутится на другую тему: у кого давно нет побед или даже очков- обращайтесь к Динамо, мы поможем. Акрон и Ахмат не дадут соврать.
Команда в неудовлетворительном функциональном состоянии, в котором находится, вообще говоря, весь сезон.
Изменить что-то за короткое время невозможно, качественный функционал
закладывается в предсезонку и добирается по ходу первых игр.
Ни того, ни другого у нас не видно, сезон провален с треском.
Вот что такое грубая менеджерская ошибка в тренерской теме- теперь её лопатой не разгрести.
Ахмат с победой.
у нас же одно хорошо: осталось отмучиться всего ещё один тур.
Потом начинать сезон сначала и на сборах грызть землю.
То ли к матчу были не готовы, то ли как всегда в Грозном играем тяжело,
и сегодняшний день исключением не стал.
Особенно плохи были Бабаев, совершивший всего за тайм массу ошибок, включая невынужденные потери мяча на ходу и срывы перспективных атак;
Нгамалё- пусть и забил, но в остальном былужасен;
Битело- вообще не помню столь безобразного матча в его исполнении.
Хотел пошутить про Лещука, но раздумал, не шутится.
Зато шутится на другую тему: у кого давно нет побед или даже очков- обращайтесь к Динамо, мы поможем. Акрон и Ахмат не дадут соврать.
Команда в неудовлетворительном функциональном состоянии, в котором находится, вообще говоря, весь сезон.
Изменить что-то за короткое время невозможно, качественный функционал
закладывается в предсезонку и добирается по ходу первых игр.
Ни того, ни другого у нас не видно, сезон провален с треском.
Вот что такое грубая менеджерская ошибка в тренерской теме- теперь её лопатой не разгрести.
Ахмат с победой.
у нас же одно хорошо: осталось отмучиться всего ещё один тур.
Потом начинать сезон сначала и на сборах грызть землю.
Хорошо хоть замены были идеальны. Бабаева сняли, а Гладышева выпустить забыли, непопавший в игру Фернандес на жёлтой карточке со стартового свистка отбегал почти весь матч (зачем-то), но вместо того, чтобы закинуть туда Рубенса (или на крайняк выпустить Скопинцева), меняется самый активный игрок на мёртвого Сергеева, который выходит в середине тайма, но с места на трёх метрах проигрывает два отпахавшему 90 минут Касинтуре. Хорошо вышел Глебов пообороняться при 1-2.
Конечно, плюсы есть, и все понимают какие. Ждём нового тренера и лучших времён.
Хорошо хоть замены были идеальны. Бабаева сняли, а Гладышева выпустить забыли, непопавший в игру Фернандес на жёлтой карточке со стартового свистка отбегал почти весь матч (зачем-то), но вместо того, чтобы закинуть туда Рубенса (или на крайняк выпустить Скопинцева), меняется самый активный игрок на мёртвого Сергеева, который выходит в середине тайма, но с места на трёх метрах проигрывает два отпахавшему 90 минут Касинтуре. Хорошо вышел Глебов пообороняться при 1-2.
Конечно, плюсы есть, и все понимают какие. Ждём нового тренера и лучших времён.