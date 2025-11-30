«Ахмат» обыграл московское «Динамо»

1764516841

сегодня, 18:34

Грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 победил московское «Динамо» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Голы в составе победителей забили Георгий Мелкадзе (48-я минута) и Усман Ндонг (84, с пенальти). У «Динамо» отличился Муми Нгамалё (27).

«Ахмат» одержал победу в РПЛ впервые с 27 сентября, тогда грозненцы на своем поле оказались сильнее тольяттинского «Акрона» (3:0). С тех пор команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех последних официальных матчах, единственную победу за этот период москвичи одержали над махачкалинским «Динамо» в чемпионате 23 ноября (3:0).