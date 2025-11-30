Top.Mail.Ru
 
 
 
Лидеры «Факела» не стремятся покинуть клуб ради возможности играть в РПЛ

вчера, 23:48

Лидеры воронежского футбольного клуба «Факел» вряд ли захотят покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, даже если получат предложения от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции после заключительной в календарном году игры Лиги Пари (Первой лиги) с «Челябинском» заявил главный тренер «Факела» Олег Василенко.

"У всех игроков есть юридическая сторона контракта. Помимо юридической стороны контракта, у них нет желания покидать футбольный клуб «Факел». И поэтому, поверьте мне, кто бы ни выходил на наш клуб с такой теоретической историей об игроках, у футболистов все равно есть свое определенное желание. И на данный момент желание всех игроков — играть, доказывать здесь и сделать что-то особенное для Воронежа и для «Факела», — сказал Василенко.

Он также отметил, что пять туров назад команда по ряду игровых и функциональных показателей достигла цифр, характерных для команд РПЛ, и в дальнейшем эти показатели еще совершенствовались. Василенко подчеркнул, что уверен абсолютно в каждом своем игроке, в том, что они могут дальше прогрессировать и «быть конкурентоспособными вверху».

Также наставник «Факела» ответил на вопрос, нужно ли команде усиление в ближайшую зимнюю паузу, и если нужно, то должны ли потенциальные новички уже сейчас соответствовать уровню РПЛ. Он вновь подчеркнул, что видит большой потенциал в тех футболистах, которыми клуб располагает сейчас. Но, если появится игрок, способный усилить команду в игровом плане, не испортив командной химии, его кандидатура будет рассматриваться. «Всегда „Факел“ был сильнее именно командой и именно духом и характером, здесь очень важна эта история. Специально нарушать коллектив никто не собирается, потому что в парней верим», — подчеркнул Василенко.

После 21 игры «Факел» занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги и имеет 48 очков в активе. Василенко, работавший в «Факеле» с сентября 2020 года по сентябрь 2022-го, уже выводил воронежский клуб в РПЛ по итогам сезона-2021/22.

