Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

сегодня, 15:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Краснодар» со счетом 5:0 победил самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (21-я минута), Эдуард Сперцян (40, 53 с пенальти), Джон Кордоба (61) и Витор Тормена (90). Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», забив 69-й гол за клуб.

«Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей (пять побед, три ничьих). Команда не проигрывает в чемпионате страны с 21 сентября, тогда подопечные Мурада Мусаева уступили дома петербургскому «Зениту» (0:2).

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков в 17 играх. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 11-й строчке. В следующем туре «Краснодар» 7 декабря примет ЦСКА, «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с калининградской «Балтикой».

Подписывайся в Телеграм
Все новости
Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР в товарищеском матче
Сегодня, 13:37
Голевая передача Месси помогла «Интер Майами» выйти в финал плей-офф MLS
Сегодня, 07:47
«Атлетико» обыграл «Реал Овьедо»
Сегодня, 00:57
«Милан» дома победил «Лацио»
Сегодня, 00:51
«Байер» уступил «Боруссии»
Вчера, 22:30
«Ювентус» дома победил «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 22:00
 
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 17:29
...а чего стесняемся?! По чемпионски или ещё поглядим?! С Победой Бычар ....!!!!!!!!!
ABir
ABir ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:49
Совершенно точно, ИИ вместо КС написал КСТАТИ.
particular
particular
сегодня в 16:46
Беспроблемно, результативно, а местами, даже эстетично и изящно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Муравьед (раскрыть)
сегодня в 16:41
Не понимай все буквально. Гегемон без кавычек и "гегемон" в кавычках это принципиально разные вещи.
1viking17
1viking17 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 16:40
Смотреть игру лучше надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:39
Смотреть на игру Краснодара одно удовольствие. Команда играет и радуется жизни. Пусть все относительно. Но это настоящий чемпион. Где легионеры играют, а не демонстрируют как им скучно и неинтересно играть с аутсайдерами, как "юбиляру-гегемону", или иным импортным командам в РПЛ. Все символично, год завершится матчем двух лучших на сегодня команд РПЛ. но Краснодар - самый лучший. Футбол это зрелище, игра, а не работа - вот кредо Краснодара. Молодцы.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ 1viking17 (раскрыть)
сегодня в 16:39
Ясно . 6:0 не продажный . 5:0 продажный .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:35
Краснодар первый.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 16:32
..., а Самара - на своём!
ABir
ABir
сегодня в 16:29
По результатам Краснодар заслуженно на своем месте, а КСТАТИ на своем.
Муравьед
Муравьед ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:26, ред.
Нет в РПЛ гегемона.
«Гегемон» выигрывает турниры и получает трофеи, которые отличают его от остальных, что позволяет говорить о его лидерстве.
В прошлом сезоне трофеи у Краснодар чемпион, ЦСКА трофей кубок России + Суперкубок России.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 16:26
Закономерная, лёгкая победа Краснодара!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:25
если бы "гегемон" так выиграл то написали бы рагромил))
1viking17
1viking17 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 16:23
Нет, первый матч не был продажным
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ 1viking17 (раскрыть)
сегодня в 16:21
И первый матч был продажный ?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:13
Ну тут, как говорится, игра напоминала улицу с односторонним движением. После того, как с передачи Кордобы Аугусто красивым дальним ударом уложил круглого в сетку ворот гостей встал один вопрос. Сможет ли колумбиец условно одним ударом убить двух зайцев, стать лучшим бомбардиром и лучшим по системе гол плюс пас в истории клуба на данный момент. Думал пойдет бить пенальти, пошел Сперцян. Но было заметно, как все футболисты хозяев поля, скажем так, стараются ему помочь в этом, даже порой в неочевидных ситуациях стараясь найти его пасом и нашли. Рекорд состоялся. Ак как же гол со стандарта? И он в концовке состоялся. А что же гости? Понятно, что имелись проблемы с составом, но как-то совсем уж беззубо. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, ну а Адиеву и Ко забыть этот матч, как страшный сон и удачи в следующих играх. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
K_SY116
K_SY116
сегодня в 16:11
Шикарно
1viking17
1viking17
сегодня в 16:10
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 16:10
    Не просто обыграл, а разгромил в пух и прах!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     