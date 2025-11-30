«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» со счетом 5:0 победил самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (21-я минута), Эдуард Сперцян (40, 53 с пенальти), Джон Кордоба (61) и Витор Тормена (90). Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», забив 69-й гол за клуб.
«Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей (пять побед, три ничьих). Команда не проигрывает в чемпионате страны с 21 сентября, тогда подопечные Мурада Мусаева уступили дома петербургскому «Зениту» (0:2).
«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков в 17 играх. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 11-й строчке. В следующем туре «Краснодар» 7 декабря примет ЦСКА, «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с калининградской «Балтикой».