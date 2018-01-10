Ибрагимович в марте может покинуть «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона планирует расстаться с нападающим Златаном Ибрагимовичем и уже начинает подыскивать ему замену.

При этом есть вероятность, что швед может покинуть клуб уже в марте и перебраться в МЛС или Китай, где сезоны стартуют как раз в начале весны. Однако МЮ хотел бы сохранить Златана у себя до конца его контракта. Продлевать же истекающий в июне договор «Юнайтед» не планирует.

Ибрагимович в данный момент травмирован.