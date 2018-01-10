Караваев этой зимой покинет пражскую «Спарту»

Агент защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева заявил, что игрок в ближайшее время покинет чешский клуб.



«Для „Спарты“, которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты - слишком дорогой игрок. „Спарта“ живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав - игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в „Славию“, которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось. Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию».



Ранее к Вячеславу Караваеву проявлял интерес московский «Спартак».