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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Анжи» усилил двухметровый венесуэльский защитник

сегодня, 15:30

«Анжи» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. Стоит отметить, что рост игрока составляет 198 см.

Чансельор в своей карьере выступал в чемпионате Венесуэлы за команды «Минерос Гуаяна», «Депортиво Лара», «Депортиво Ла Гуайра» и эквадорский «Делфин».

В сезоне-2017 бек провёл 35 матчей в чемпионате Эквадора, забил 3 мяча и заработал 3 жёлтых карточки.

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Все комментарии
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 20:19
Хороший защитник ..Удачи в Анжи!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:54
Желаю защитнику Венесуэлы успехов в новой команде
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 19:10
Удачи в Анжи!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:08
Хороший защитник -высокий защитник, поздравляю!!!
Salihamidjic
Salihamidjic
сегодня в 19:01
Поздравляю махачкалинцев. Это хороший защитник.
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 18:54
надеюсь хороший футболист а не какой то шлак( надо купит 2 нормальных нападающих проблема Анжи это в нападении не кому забивать одни бегунки впереди.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:37
Если толковый игрок, перепрададут Зениту.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:31
чисто для стрелок взяли его
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:26
Анжи к ФНЛ готовится.
сканер
сканер
сегодня в 17:56
Удачи!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:44
«Анжи» усилил двухметровый без двух сантиметров венесуэльский защитник или
«Анжи» усилил двухметровый (в бутсах) венесуэльский защитник

«Анжи» усилил венесуэльский «гренадер» защитник! Более подходящий заголовок. Сегодня не день Дмитрия!

А игрок интересный начал привлекаться в сборную, правда играет очень мало и на замены, всего 7 матчей, ну надо посмотреть!
Поц
Поц
сегодня в 17:32
Плохо искали. В Венесуэле есть и трехметровые защитники. Но это очень дорого.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:07
Рост впечатляет,осталось игрой на поле не разочаровать.Удачи ему в Анжи.
mavrid05
mavrid05
сегодня в 16:49
Шикарный трансфер
Sem25
Sem25
сегодня в 16:39
У Наваса из Рубина - 197, Кверквелия - 196, Шуньич - 193, Васин, Кутепов, Чорлука - 192. Вполне нормальный нормальный рост для современно Ц.З.
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
сегодня в 16:34
cska plus:
С чего ты взял, что они мне друзеля? Кстати, они и вас нагибали нехило. А вообще не знал, что ты так любишь спартак, не потому ли, что теперь у вас волерон?
Я говорю то, что есть, а ты выдаёшь желаемое за действительное. А то, что у вас есть друзеля - это же хорошо.
cska plus
cska plus ответил Морозовский
сегодня в 16:30
Морозовский:
Ващще-то "Анжи" последние два года нагибает, исключительно, ваших друзелей - "Зенит"!
С чего ты взял, что они мне друзеля? Кстати, они и вас нагибали нехило. А вообще не знал, что ты так любишь спартак, не потому ли, что теперь у вас волерон?
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
сегодня в 16:27
cska plus:
Удачи ему в Анжи, наколотит хрюшкам головой.
Ващще-то "Анжи" последние два года нагибает, исключительно, ваших друзелей - "Зенит"!
cska plus
cska plus
сегодня в 16:16
Удачи ему в Анжи, наколотит хрюшкам головой.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 16:15
Как он будет бегать с двухметровым?
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 16:13
Будет как Самба снимать весь "верх"!
Faustello
Faustello
сегодня в 16:13
Теперь будут быстро в атаку переходить, чел просто будет падать вперед - ноги в своей штрафной, а голова уже в штрафной противника!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:05
ТЕПЕРЬ В АТАКУ НАДО КРАУЧА КУПИТЬ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:01
Хорошая шпала.
Colonist
Colonist
сегодня в 15:52
Анжи всех обскакал!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:49
Ему только головой играть надо
cska-78
cska-78
сегодня в 15:36
При угловых нормально такому жирафу :) Удачи!
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