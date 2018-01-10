«Анжи» усилил двухметровый венесуэльский защитник

«Анжи» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. Стоит отметить, что рост игрока составляет 198 см.
Чансельор в своей карьере выступал в чемпионате Венесуэлы за команды «Минерос Гуаяна», «Депортиво Лара», «Депортиво Ла Гуайра» и эквадорский «Делфин».
В сезоне-2017 бек провёл 35 матчей в чемпионате Эквадора, забил 3 мяча и заработал 3 жёлтых карточки.
«Анжи» усилил двухметровый (в бутсах) венесуэльский защитник
«Анжи» усилил венесуэльский «гренадер» защитник! Более подходящий заголовок. Сегодня не день Дмитрия!
А игрок интересный начал привлекаться в сборную, правда играет очень мало и на замены, всего 7 матчей, ну надо посмотреть!
«Анжи» усилил двухметровый (в бутсах) венесуэльский защитник
«Анжи» усилил венесуэльский «гренадер» защитник! Более подходящий заголовок. Сегодня не день Дмитрия!
А игрок интересный начал привлекаться в сборную, правда играет очень мало и на замены, всего 7 матчей, ну надо посмотреть!