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В матче между «Челси» и «Арсеналом» зафиксирована ничья

сегодня, 00:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Лиги между «Челси» и «Арсеналом» зрители голов не дождались.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж» 

«Челси» – «Арсенал» – 0:0

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Азар (Бакайоко 84), Фабрегас, Канте, Дринкуотер (Виллиан 68), Алонсо, Мората (Батшуайи 87).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Чемберс, Уилшир (Эль-Ненни 57), Мэйтленд-Найлс, Джака, Айвоби, Уэлбек, Ляказетт (Санчес 66).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Джака 51, Канте 79, Эль-Ненни 86.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 05:28
Неплохая игра двух равных соперников, с минимумом ошибок.
У Челси есть стиль, есть высокий прессинг. Игра выгодно отличается от времён Моуриньо. Нет выжидательной тягомотины и Челси стал больше держать мяч. Сейчас пять команд наверху примерно равны по силам + Манчестер Сити.
Второе место в АПЛ сейчас столь же трудно занять,как пробиться в финал Лиги Чемпионов. Будет проверка Барсой , посмотрим.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:22
А я хотел видеть кучу голов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:18
Два матча прибыльнее, чем один.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:02
Лишь только усилили интригу за выход в след матче)))
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 02:41
Надоело нытьё некоторых синих. Купите Кейна, верните Косту, заверните Обамеянга ! Будто Челси играл с тульским Арсеналом и проиграл в сухую. Челси борется во всех турнирах, действуюший чемпион Англии, а вам всё мало. Не с Диегой мы оказались на 10-м месте ? Я конечно же благодарен ему и Моуриньо за предыдушие чемпионства, но это уже в прошлом. С Конте мы не пришли к чемпионству ? Теперь надо его гнать и вернуть Анчелотти, а он собой приведёт весь старый состав Челси и всё будет как прежде. Бред. Времена диназавров закончились. А Мората себя ещё покажет и заткнёт рты, у него всё впереди. Продайте Виллиана ! Виллиан технарь, мастер, попробуйте найти ему замену на рынке. А вот Азара я продал бы пока на него ценник высокий, пока ломается подпишет или не подпишет контракт. Думаю что лучшие сезоны за Челси отыграл. Может в Реале год на энтузиазме поиграет ещё. Куртуа надо удержать любой ценой. Короче пока будет реконструироваться стадион или же вдруг не продадут команду китайским или же арабским инвесторам нас ждут тяжёлые времена.
sparxx2
sparxx2
сегодня в 02:11
Чумазый так "EXCLUSIVE: N'Golo Kante involved in car crash" после матча на жёлтую карточку отреагировал или на очередной дешёвый бардель с Вульвичем ? Я не смотрел поэтому и спрашиваю: после матча состоялась массовая красно-синяя вакханалия в дёсны или скромно-тихо-мерно (без палева) разошлись ???
ES ES
ES ES ответил SaLLMaN
сегодня в 01:53
SaLLMaN:
Что ты несёшь, Обамеянг типичный бегунок, которого в АПЛ сожрут как мелкого пса, нужен фактурный форвард который может продавить, зимой такие не продаються.
Как я понял, "мелкий пёс"это Морату, а "фактурный форвард" Коста? Какая-то Трагикомедия получается ))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:32
ROMA DROGBA:
Зато я уже весь угнетенный. Я вижу каждый матч насколько он плох.
Меня также от Эванса воротило ))) Время все расставило по своим местам . Терпения вам !
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил dimagas1
сегодня в 01:30
dimagas1:
А то он прям течет как хочет в Челси)))
хз чего он там хочет . Но Челси стабильно в ЛЧ играет и за трофеи борется , а ТТХ с непонятными перспективами . Плюс в другой город переезжать не нужно будет !
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:29
Виталик ManUtd Rus:
Морате нужно дать времени , дополнительное давление от своих болельщиков его угнетает еще сильнее .
Зато я уже весь угнетенный. Я вижу каждый матч насколько он плох.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил SaLLMaN
сегодня в 01:28
SaLLMaN:
Ну ладно, купил, вон Арсенал тоже Сашку Ляказета купил, толку?Как по мне он бревно похуже Мораты.По сути, нужно было оставлять Косту, писать смс Батшуаи, и покупатель Морату, так было бы идеально. А сегодня Мората свою задачу выполнил отлично, худшие это Азар, Фабрегас и Пейвода.
Хуже Мораты нет, небыло, и не будет (моё мнение)
SaLLMaN
SaLLMaN ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:27
ROMA DROGBA:
У нас диаметрально разные мнения по-поводу Обамеянга. Если его сожрут, то тогда на что вообще мог рассчитывать Конте, покупая ребенка - Морату?
Ну ладно, купил, вон Арсенал тоже Сашку Ляказета купил, толку?Как по мне он бревно похуже Мораты.По сути, нужно было оставлять Косту, писать смс Батшуаи, и покупатель Морату, так было бы идеально.
А сегодня Мората свою задачу выполнил отлично, худшие это Азар, Фабрегас и Пейвода.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:27
ROMA DROGBA:
Кейн это совсем нереально. Стоит признать, не наш уровень. Да и в Челси не те времена, что-бы выложить 200 лимонов за него. Нам только с Моратами мучиться. Тошнит уже
Морате нужно дать времени , дополнительное давление от своих болельщиков его угнетает еще сильнее .
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил dimagas1
сегодня в 01:21
dimagas1:
Деньги может и нароют.Он сам не захочет.
Тоже верно. Я всегда мечтал, что после Косты придет крутой форвард... Левандовски, Агуэро, Кейн, Обамеянг, да хоть Ибрагимович... От этих мыслей еще больше тошнит от мораты. Мечтать мне и остаётся
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:21
Вообще , на мой взгляд , Челси нужно как можно скорее пригласить Анчелоти . Дать ему время и средства , чтобы команду перестроить .
Ну а у Арсенала ситуация вообще плохая - сидят без ЛЧ , Санчес и Озил уходят , интересуются Эвансом ))) Вообщем канониры в полной дупе
dimagas1
dimagas1 ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:19
ROMA DROGBA:
Кейн это совсем нереально. Стоит признать, не наш уровень. Да и в Челси не те времена, что-бы выложить 200 лимонов за него. Нам только с Моратами мучиться. Тошнит уже
Деньги может и нароют.Он сам не захочет.
Сток Сити
Сток Сити
сегодня в 01:18
Подустали команды друг от друга.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:15
Виталик ManUtd Rus:
Кейна нужно попытаться забрать !
Кейн это совсем нереально. Стоит признать, не наш уровень. Да и в Челси не те времена, что-бы выложить 200 лимонов за него. Нам только с Моратами мучиться. Тошнит уже
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:15
Никто на победу не наиграл.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил SaLLMaN
сегодня в 01:14
SaLLMaN:
Что ты несёшь, Обамеянг типичный бегунок, которого в АПЛ сожрут как мелкого пса, нужен фактурный форвард который может продавить, зимой такие не продаються.
У нас диаметрально разные мнения по-поводу Обамеянга. Если его сожрут, то тогда на что вообще мог рассчитывать Конте, покупая ребенка - Морату?
Шмавон
Шмавон ответил mphuZ
сегодня в 01:12
mphuZ:
Если в прошлом матче не забивал один Мората, то теперь не смогли забить всей командой, хотя Арсенал играл плохо, изначально у них было 9 игроков на поле (- Уэлбек и Ивоби), травма Уилшира, выход немотивированного Санчеса вместо Ляказетта.. Челси облажался, а для нас вполне неплохой результат для гостевого матча! :))
Согласен полностью
sihafazatron
sihafazatron ответил 4ever Ars
сегодня в 01:12
4ever Ars:
Третья ничья в этом сезоне между клубами.. Ждем ответный матч.
если считать и суперкубок, то уже 4-ая ничья)
SaLLMaN
SaLLMaN ответил dimagas1
сегодня в 01:12
dimagas1:
Салаха покусали но он забивает)))
Салах так-то не форвард )))
dimagas1
dimagas1 ответил SaLLMaN
сегодня в 01:10
SaLLMaN:
Что ты несёшь, Обамеянг типичный бегунок, которого в АПЛ сожрут как мелкого пса, нужен фактурный форвард который может продавить, зимой такие не продаються.
Салаха покусали но он забивает)))
SaLLMaN
SaLLMaN ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:06
ROMA DROGBA:
Конте понапокупал шлаковых нападающих, теперь за это расплачивается. Хватит быть ослом, оставь на банке Миши, выгони Морату, купи Обамеянга. Идеальный форвард для нас
Что ты несёшь, Обамеянг типичный бегунок, которого в АПЛ сожрут как мелкого пса, нужен фактурный форвард который может продавить, зимой такие не продаються.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 01:05
Если в прошлом матче не забивал один Мората, то теперь не смогли забить всей командой, хотя Арсенал играл плохо, изначально у них было 9 игроков на поле (- Уэлбек и Ивоби), травма Уилшира, выход немотивированного Санчеса вместо Ляказетта..

Челси облажался, а для нас вполне неплохой результат для гостевого матча! :))
dimagas1
dimagas1 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:05
Виталик ManUtd Rus:
Кейна нужно попытаться забрать !
А то он прям течет как хочет в Челси)))
El Dassory
El Dassory
сегодня в 01:05
Сильнейшего не вывели потому что играли средние команды.:)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:03
ROMA DROGBA:
Конте понапокупал шлаковых нападающих, теперь за это расплачивается. Хватит быть ослом, оставь на банке Миши, выгони Морату, купи Обамеянга. Идеальный форвард для нас
Кейна нужно попытаться забрать !
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 01:02
"Арсенал" без Озёла играл лучше!
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