В матче между «Челси» и «Арсеналом» зафиксирована ничья

В первом полуфинальном матче Кубка Лиги между «Челси» и «Арсеналом» зрители голов не дождались.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Арсенал» – 0:0
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Азар (Бакайоко 84), Фабрегас, Канте, Дринкуотер (Виллиан 68), Алонсо, Мората (Батшуайи 87).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Чемберс, Уилшир (Эль-Ненни 57), Мэйтленд-Найлс, Джака, Айвоби, Уэлбек, Ляказетт (Санчес 66).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Джака 51, Канте 79, Эль-Ненни 86.
Судья: Мартин Аткинсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
У Челси есть стиль, есть высокий прессинг. Игра выгодно отличается от времён Моуриньо. Нет выжидательной тягомотины и Челси стал больше держать мяч. Сейчас пять команд наверху примерно равны по силам + Манчестер Сити.
Второе место в АПЛ сейчас столь же трудно занять,как пробиться в финал Лиги Чемпионов. Будет проверка Барсой , посмотрим.
У Челси есть стиль, есть высокий прессинг. Игра выгодно отличается от времён Моуриньо. Нет выжидательной тягомотины и Челси стал больше держать мяч. Сейчас пять команд наверху примерно равны по силам + Манчестер Сити.
Второе место в АПЛ сейчас столь же трудно занять,как пробиться в финал Лиги Чемпионов. Будет проверка Барсой , посмотрим.
А сегодня Мората свою задачу выполнил отлично, худшие это Азар, Фабрегас и Пейвода.
А сегодня Мората свою задачу выполнил отлично, худшие это Азар, Фабрегас и Пейвода.
Ну а у Арсенала ситуация вообще плохая - сидят без ЛЧ , Санчес и Озил уходят , интересуются Эвансом ))) Вообщем канониры в полной дупе
Ну а у Арсенала ситуация вообще плохая - сидят без ЛЧ , Санчес и Озил уходят , интересуются Эвансом ))) Вообщем канониры в полной дупе
Челси облажался, а для нас вполне неплохой результат для гостевого матча! :))
Челси облажался, а для нас вполне неплохой результат для гостевого матча! :))