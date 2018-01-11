Форвард «Бристоль Сити»: «Я абсолютно уверен – мы способны обыграть „Ман Сити“»

Нападающий «Бристоль Сити» Бобби Рид поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Напомним, первая встреча, которая проходила в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Думаю, что с поддержкой наших трибун на поле будет другая атмосфера. Наши фанаты всегда на высоте. Они будут гнать нас вперёд. Мы будем играть с той же энергией и желанием, и кто знает, как всё завершится в этот раз.

Возможна ли наша победа? Уверен в этом на все сто. Нам будет достаточно обыграть их со счётом 1:0. Необходимо проявить должное уважение к сопернику, но главное – не переусердствовать, иначе это может плохо для нас закончиться.

Мы хотим выйти в Премьер-Лигу, чтобы играть с лучшими командами. Хотим показать наши способности в игре с сильнейшими соперниками».