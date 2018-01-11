Карадениз забил лучший гол «Рубина» в 2017 году

Гол полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза в ворота «Анжи» (7-й тур РФПЛ) был признан лучшим мячом казанцев в 2017 году. Турецкий футболист набрал 45% голосов.

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 15 матчах РФПЛ, забил 2 гола и отметился 5 результативными передачами.