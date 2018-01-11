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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Карадениз забил лучший гол «Рубина» в 2017 году

сегодня, 17:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)6 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Гол полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза в ворота «Анжи» (7-й тур РФПЛ) был признан лучшим мячом казанцев в 2017 году. Турецкий футболист набрал 45% голосов.

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 15 матчах РФПЛ, забил 2 гола и отметился 5 результативными передачами.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:34
Этот может
patra
patra
сегодня в 19:04
Качество на 5, еще бы количество прибавить.
311
311
сегодня в 17:46
Черноморец отжигает, пример молодым!)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:42
38 лет, 15 матчей, каждый второй фактически результативный! Молодец Черномор! Согласен с болелами.
drug01
drug01
сегодня в 17:38
Молодец старина! Имел счастье видеть этот гол!!!!!
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