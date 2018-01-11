Карадениз забил лучший гол «Рубина» в 2017 году

Гол полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза в ворота «Анжи» (7-й тур РФПЛ) был признан лучшим мячом казанцев в 2017 году. Турецкий футболист набрал 45% голосов.
В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 15 матчах РФПЛ, забил 2 гола и отметился 5 результативными передачами.
Болельщики признали гол Гекдениза Карадениза лучшим голом «Рубина» в 2017 году 👍— «Рубин» Казань (@fcrk) 11 января 2018 г.
Гол в ворота «Анжи» набрал 45% голосов и по праву признан самым красивым взятием ворот в исполнении нашей команды
ПОЗДРАВЛЯЕМ, @GokdenizK61 ! 👏👏👏 pic.twitter.com/df0e3bRb1G