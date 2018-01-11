Экс-защитник «Ювентуса» продолжит карьеру во втором швейцарском дивизионе

Клуб «Серветт» из второго швейцарского дивизиона объявил о трансфере защитника Паоло Де Челье.
31-летний футболист начал профессиональную карьеру в «Ювентусе» и провел в бело-черной футболке 128 матчей. Впрочем, в Турине на игрока не рассчитывали, так что он скитался по арендам: «Дженоа», «Парма» и «Марсель». Летом 2017 года соглашение с «бьянконери» истекло, и Де Челье на правах свободного агента переехал в Швейцарию.
Отметим, что сперва футболист планировал присоединиться к «Беневенто».
Le @ServetteFC engage @paolo_deceglie jusqu'à la fin de la saison. L'ancien international espoir italien s'envolera demain avec le groupe pour le stage en Algarve. pic.twitter.com/RbKsoSS0kS— Servette FC (@ServetteFC) 11 января 2018 г.