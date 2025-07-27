«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом», проигрывая 0:2 по ходу матча

Во втором туре чемпионата РПЛ казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счетом 2:2.
В первом тайме гости забили два гола. На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку защитника «Рубина» Алексея Грицаенко, а на 36-й отличился Матео Кассьерра.
После перерыва «Рубин» отыгрался. На 47-й минуте Велдин Ходжа забил головой, а на 90-й в том же стиле точный удар нанес Мирлинд Даку.
И у «Рубина», и у «Зенита» теперь по четыре очка.
В третьем туре «Зенит» 3 августа примет ЦСКА. «Рубин» 4 августа сыграет дома против «Сочи».
Интереснейший поединок "тренерской команды" Рахимова и высококлассных (по российским меркам) игроков Зенита.
После 1-го тайма думал - ФСЁ!
Зенит будет "сушить игру", сохраняя комфортный для него счёт, поскольку в 1-м тайме Рубин, мягко говоря, не впечатлил.
А оказалось - НЕТ, ШАЛИШЬ!
Отличный мяч в ворота Зенита, и - всё началось сначала.
Были МОМЕНТИЩИ и у одних, и у других ворот, но всё таки Даку, это - ДАКУ!
Спас очко для команды.
Если бы не было VAR, то Рубин взял 3 очка. )
Благодарю обе команды за доставленное лично мне удовольствие: и сама ИГРА, и два ПРЕКРАСНЫХ, для видеоуроков, гола головой от Кассьеры и Даку - всё исключительно замечательно!
Получилась сказка с относительно счастливым концом для одних - всё таки одно очко не три - и драмой - для других.
Интереснейший поединок "тренерской команды" Рахимова и высококлассных (по российским меркам) игроков Зенита.
После 1-го тайма думал - ФСЁ!
Зенит будет "сушить игру", сохраняя комфортный для него счёт, поскольку в 1-м тайме Рубин, мягко говоря, не впечатлил.
А оказалось - НЕТ, ШАЛИШЬ!
Отличный мяч в ворота Зенита, и - всё началось сначала.
Были МОМЕНТИЩИ и у одних, и у других ворот, но всё таки Даку, это - ДАКУ!
Спас очко для команды.
Если бы не было VAR, то Рубин взял 3 очка. )
Благодарю обе команды за доставленное лично мне удовольствие: и сама ИГРА, и два ПРЕКРАСНЫХ, для видеоуроков, гола головой от Кассьеры и Даку - всё исключительно замечательно!
Получилась сказка с относительно счастливым концом для одних - всё таки одно очко не три - и драмой - для других.
Понт..., понт - главный смысл. Не мозгами шевелить, а кидать понты. Чем чернее, тем моднее. В этом весь Богданыч... Нахрена , спрашивается он Глушку заменил, когда Максимка справа в 1-м тайме регулярно обострял и креативил ? Один удар со штрафного и затем в ближний угол чего стоят...+ постоянные, острые передачи на ход партнёра в штрафную..., куда эти тупые негры не поспевали, по причине того, что элементарно не могли читать игровую ситуацию...
Понт..., понт - главный смысл. Не мозгами шевелить, а кидать понты. Чем чернее, тем моднее. В этом весь Богданыч... Нахрена , спрашивается он Глушку заменил, когда Максимка справа в 1-м тайме регулярно обострял и креативил ? Один удар со штрафного и затем в ближний угол чего стоят...+ постоянные, острые передачи на ход партнёра в штрафную..., куда эти тупые негры не поспевали, по причине того, что элементарно не могли читать игровую ситуацию...
По моему мнению, РЕШАЯЩАЯ ошибка Семака была в том, что он в самом конце заменил отлично игравшего сегодня Мостового на Горшкова.
Да и Глушенкова зря убрал.
Сразу у Зенита закончился настрой забить ещё, казанцы вздохнули и пошли отыгрываться.
Удачно всё ДЛЯ НИХ получилось.
По моему мнению, РЕШАЯЩАЯ ошибка Семака была в том, что он в самом конце заменил отлично игравшего сегодня Мостового на Горшкова.
Да и Глушенкова зря убрал.
Сразу у Зенита закончился настрой забить ещё, казанцы вздохнули и пошли отыгрываться.
Удачно всё ДЛЯ НИХ получилось.