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«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом», проигрывая 0:2 по ходу матча

вчера, 22:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Во втором туре чемпионата РПЛ казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме гости забили два гола. На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку защитника «Рубина» Алексея Грицаенко, а на 36-й отличился Матео Кассьерра.

После перерыва «Рубин» отыгрался. На 47-й минуте Велдин Ходжа забил головой, а на 90-й в том же стиле точный удар нанес Мирлинд Даку.

И у «Рубина», и у «Зенита» теперь по четыре очка.

В третьем туре «Зенит» 3 августа примет ЦСКА. «Рубин» 4 августа сыграет дома против «Сочи».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ socc57 (раскрыть)
сегодня в 13:36
А Рубин, в отличие от Зенита положительно смотрит на призывы Даку? В противном случае Рубин не продлил бы с ним контракт. Так получается? Или эти призывы Даку - фейк?
socc57
socc57 ответ Robert Adeykin (раскрыть)
сегодня в 13:02
Как ты представляешь Даку в Зените. Он публично призывал резать сербов.
viv
viv
сегодня в 09:47
Ну что надо покупать ещё 10 бразильцев и можно будет готовиться к перенесенному столетию Зенита.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ truffagldino (раскрыть)
сегодня в 09:37
В первом случае о ,,юбилее" и речи не шло, а во втором случае ВАР думал о ,,юбилее", вт и натянули сову на глобус!
112910415
112910415
сегодня в 09:13
браво, рубиновые, браво !
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:45
Хороший матч получился, ну а Рубин приятно удивил.......
1viking17
1viking17
сегодня в 06:31, ред.
Интересно - это по каким параметрам Зенит и Рубин занимают второе и третье место????????????????? По всем правилам они должны занимать пятое и шестое место
truffagldino
truffagldino
сегодня в 02:28
Интересно судьи судят, два одинаковых момента в одном дали пенальти в другом нет. В матче Спартак - Динамо Мх там игрок видел мяч не дали пенальти, здесь не видел мяча дали.
dqfaqcc8k87h
dqfaqcc8k87h ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:41
В прошлые года Вы Семака еще как-то защищали. Похоже, кредит доверия исчерпан...
fvsguj6cgu78
fvsguj6cgu78
сегодня в 00:14
Рубиновые красавцы, крепкие орешки
uee843uvau3b
uee843uvau3b ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:13
    sv_1969
    sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Согласен с Вами. Чем за всяких жерсонов)))
    bja2g845y5sp
    bja2g845y5sp ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Странно тогда, что в юбилейный год чемпионство не взяли. Когда не особо надо было- брали, а вот когда очень надо- мимо. Так не бывает.
    tcpev7jr5f53
    tcpev7jr5f53
    сегодня в 00:03
    Если бы пеналь в начале матча не поставили- то неизвестно, как бы закончилась игра. Может 3-0. А может, 0-3. Почему все уверены, что результат был бы 1-2? Вот если бы при счете 1-2 такой поставили- я бы согласился. А так...
    Шуня771
    Шуня771
    сегодня в 00:03, ред.
    Точно днём нельзя ложиться спать...
    Вот эти внеплановые сны... Снится: Двое в майках со стрелками спорят:
    Юбилей - не юбилей,
    Юбилей - не юбилей...
    И здесь зазвонил телефон на стене (Как у Керенского...)
    Голос какого то Семака:
    Какой юбилей, Казань на нас пошла....
    Проснулся, зашёл на соккер: 2:2.....

    Теперь перед играми Зенита буду делать "Тихий час")))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 23:56
    Рубин с победой ! Два гола Зенита в первом тайме и все с нарушением правил . Но Зениту ВАР не нужен . Зачем ? ВАР когда играет Зенит слеп !!!
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:52, ред.
    Управлять ферарри - особое искусство...даже с правами не каждый сможет)...
    Gotlib
    Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Халк тоже в своей сборной особо ничем не выделялся на фоне своих партнеров. Разве что мощными булками, которые он нарастил на газпромовских харчах.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Лучше раз в 5 лет отдать 100 млн за условных Хала и Малкома....
    Чем
    sv_1969
    sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Это так... Им надо Селюка посоветовать. Тот по количеству мастак)))
    Николай 1
    Николай 1
    вчера в 23:18
    Думаю, что если бы игроки Рубина в первом тайме не робели, поехали бы зенитовцы домой, везя бублик с маком, а не очко.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Ну, фиаско сегодняшний матч для питерских я бы не назвал...
    По моему мнению, РЕШАЯЩАЯ ошибка Семака была в том, что он в самом конце заменил отлично игравшего сегодня Мостового на Горшкова.
    Да и Глушенкова зря убрал.
    Сразу у Зенита закончился настрой забить ещё, казанцы вздохнули и пошли отыгрываться.
    Удачно всё ДЛЯ НИХ получилось.
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 23:10
    Казань с победой!
    Повторю недельной давности свой прогноз - Рубин будет бороться за медали.
    Robert Adeykin
    Robert Adeykin
    вчера в 23:05
    А зеня бабки на зп Даку пожалели когда хотели купить теперь он вернул должок
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:01
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 22:57
      Карасёв предупреждал Зенит в прошлом сезоне когда на пятки начал наступать Краснодар "Он идет. Звонок прозвенел". В этом сезоне Балтика удивляет
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:50, ред.
      Смысл вливаний в игроков непонятен ?)))
      Понт..., понт - главный смысл. Не мозгами шевелить, а кидать понты. Чем чернее, тем моднее. В этом весь Богданыч... Нахрена , спрашивается он Глушку заменил, когда Максимка справа в 1-м тайме регулярно обострял и креативил ? Один удар со штрафного и затем в ближний угол чего стоят...+ постоянные, острые передачи на ход партнёра в штрафную..., куда эти тупые негры не поспевали, по причине того, что элементарно не могли читать игровую ситуацию...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:50
      Камбэчище, спасибо судье, у Зенита по сути 2 очка в таблице по игре
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 22:46
      Молодцы ребятушки Рубиновцы !!!
      Миллионеры Газпрома, учитесь играть в футбол ⚽️ ☝️😉
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 22:43
      Слабая реализация ...моментов море...на выхлопе 1 очко...
      Жерсон пока выглядит млн так на 4-5....не более...
      Мостовой по-моему лучше и острей..
      Наверное лучше проиграть 0:2...чем упустить победу с 2:0....Я так считаю....
      А так опять...обычная роспись Семака в неумении увезти из гостей уже добытую в первом тайме победу...
      Вообще непонятен до конца смысл вливаний нехилых средств в игроков которых некому заставить играть....
      Для чего покупать Феррари если у водителя права только на комбайн и мотоцикл с коляской???
      Гость
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