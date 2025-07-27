«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом», проигрывая 0:2 по ходу матча

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вчера, 22:03

Во втором туре чемпионата РПЛ казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме гости забили два гола. На 11-й минуте реализовал пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку защитника «Рубина» , а на 36-й отличился .

После перерыва «Рубин» отыгрался. На 47-й минуте забил головой, а на 90-й в том же стиле точный удар нанес .

И у «Рубина», и у «Зенита» теперь по четыре очка.