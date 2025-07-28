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Вратарь сборной Англии сделала шпаргалку на руке в финале женского Евро

вчера, 09:54

Вратарь сборной Англии Ханна Хэмптон подготовилась к серии пенальти в финальном матче женского чемпионата Европы 2025 года с Испанией (1:1 в основное и дополнительное время, 3:1 в серии пенальти).

24-летняя футболистка отразила два одиннадцатиметровых, справившись с ударами Марионы Калдентей и Айтаны Бонмати, что помогло «львицам» сохранить титул чемпионок Европы на турнире, который проходил в Швейцарии.

Перед решающей серией камеры показали листок бумаги, приклеенный к руке Хэмптон, на котором было указано, куда, вероятно, будут бить испанки.

Вратари традиционно делают заметки на бутылках с водой.

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adekvat
adekvat
вчера в 10:47
Можно было на ноге под шортами нарисовать.
Гость
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